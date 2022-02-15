Рапорт внешней разведки: посольство Китая собирает адреса электронной почты граждан Эстонии

Как пишет rus.err, приводится в пример пропагандистское издание China Watch, разосланное посольством Китая на множество личных электронных адресов в Эстонии.

"Как выясняется, китайское посольство постоянно собирало личные адреса граждан Эстонии, чтобы использовать их в своих целях. Китайское представительство в Европейском союзе также регулярно выпускает более профессиональное по внешним параметрам, но аналогичное по содержанию издание", — отмечается в докладе.

В ежегоднике Департамента внешней разведки говорится, что Китай не ограничивается словесными угрозами, но также готов к непропорциональной эскалации конфликтных ситуаций.

Комментируя действия Китая, направленные против Литвы, которая позволила властям Тайваня открыть свое представительство в Вильнюсе, генеральный директор Департамента внешней разведки заявил, что Пекин на примере Литвы хотел продемонстрировать, какое наказание ждет любую страну, пожелавшую противостоять политике коммунистического Китая.