Новости Эстонии
15.02.2022, 21:25

Рапорт внешней разведки: посольство Китая собирает адреса электронной почты граждан Эстонии

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Draakon Kaarli puiesteel
Foto: Madis Veltman

Посольство Китая постоянно собирает личные адреса электронной почты граждан Эстонии, чтобы использовать их в своих целях. Для достижения стратегических целей Китая еще более важную роль, чем до сих пор, будет играть тщательно продуманная информационная война, указывается в годовом отчете Департамента внешней разведки.

Как пишет rus.err, приводится в пример пропагандистское издание China Watch, разосланное посольством Китая на множество личных электронных адресов в Эстонии.

"Как выясняется, китайское посольство постоянно собирало личные адреса граждан Эстонии, чтобы использовать их в своих целях. Китайское представительство в Европейском союзе также регулярно выпускает более профессиональное по внешним параметрам, но аналогичное по содержанию издание", — отмечается в докладе.

В ежегоднике Департамента внешней разведки говорится, что Китай не ограничивается словесными угрозами, но также готов к непропорциональной эскалации конфликтных ситуаций.

Комментируя действия Китая, направленные против Литвы, которая позволила властям Тайваня открыть свое представительство в Вильнюсе, генеральный директор Департамента внешней разведки заявил, что Пекин на примере Литвы хотел продемонстрировать, какое наказание ждет любую страну, пожелавшую противостоять политике коммунистического Китая.

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