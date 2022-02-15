ВИДЕО | Масштабный рейд полиции по Таллинну и Харьюмаа: большая часть пойманных нарушителей - из Украины

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сказал, что рейд был проведен на основании собранной информации о том, что в учреждениях по размещению, например, гостиницах и хостелах, могут находиться иностранцы, которые находятся и работают в Эстонии незаконно.

Видео можно посмотреть здесь.

„Почти с каждым десятым проверенным иностранцем были какие-то проблемы в плане условий нахождения в Эстонии или работы в Эстонии. Многие обнаруженные нарушения были связаны с иностранцами, которые приехали в Эстонию якобы с целью туризма. У этих людей не было при себе достаточно денег и их показания о том, что они собираются здесь делать, не были убедительными, вероятнее всего, их настоящей целью была работа в Эстонии", — рассказал Ару.

Большая часть нарушителей была из Украины, также были нарушения со стороны граждан Узбекистана и Беларуси.

В ходе рейда были выявлены следующие нарушения:

∙ Обнаружили четырех иностранцев, которые находились в стране незаконно, их задержали и они подлежат выдворению.

∙ 31 человек пригласили в полицию для дополнительного выяснения обстоятельств пребывания и работы в Эстонии. В ходе этого было выявлено еще два незаконно находившихся в Эстонии иностранца. Выяснили, что 14 человек нарушили условия пребывания и работы, то есть у них не было достаточно денежных средств либо их работа не была корректно зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны. Право на пребывание в Эстонии признали недействительными и эти иностранцы были обязаны покинуть Эстонию. С остальными 15 иностранцами провели беседу, их нарушения не были насколько серьезны и они могут находиться в Эстонии.

∙ В ходе проверки задержали трех человек, которые находились в поле зрения полиции в связи с разными делопроизводствами. Один человек разыскивался за кражу, второй участвовал в групповом ограблении, третьему была передана повестка для явки в отделение полиции.