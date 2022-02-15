Посольство России в Таллинне: ратификация пограничного договора зависит только от Эстонии

"Нельзя не согласиться с тем, что ратификация пограничных договоров будет способствовать стабилизации двусторонних отношений, но для этого, в первую очередь, официальный Таллин должен предпринять конкретные шаги, — говорится в комментарии диппредставительства. — Учитывая то, что в 2005 году именно Эстония фактически заблокировала ратификацию аналогичных соглашений, Россия вправе ожидать, что подобный сценарий не повторится. К сожалению, процесс ратификации по-прежнему стоит на месте из-за позиции Эстонии. Соответствующий ратификационный пакет был внесен правительством Российской Федерации и находится в Государственной думе с марта 2015 года".

Как отметило посольство, выступая в Рийгикогу (парламенте Эстонии) 15 февраля, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что Эстония проявляет конструктивный подход и готова продвигаться в вопросе российско-эстонских пограндоговоров, однако для этого якобы требуется политическая воля со стороны России.

"Подобные оценки не могут быть признаны корректными", — указали российские дипломаты.

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности ратифицировать указанные соглашения в том виде, в котором они были подписаны, — подчеркнуло диппредставительство. — В то же время эстонские партнеры настойчиво пытаются привязать к процессу ратификации Тартуский мирный договор 1920 года, утративший силу в 1940 году. Любые попытки реанимировать этот исторический документ и ввести его в современный международно-правовой оборот неуместны".

Посольство РФ также обратило внимание на тот факт, что в Рийгикогу первое чтение по ратификации пограндоговора состоялось в ноябре 2015 года, однако второго так и не было, в то время как в России для ратификации договора требуется одно чтение.