Таллиннцев приглашают на мозговой штурм

”В этом году в рамках народного бюджета с большим отрывом победила идея ”Больше деревьев в Кесклинне” и теперь пришло время начать претворять ее в жизнь. С согласия автора идеи для начала мы хотели бы услышать мысли горожан о том, в каких местах в Кесклинне можно было бы посадить деревья, кусты и другие растения”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Горожан просят написать свои идеи в течение двух недель на страничке Управы района Кесклинн в Facebook в комментариях к соответствующему сообщению.

Следующим шагом все предложения рассмотрят специалисты по благоустройству городской среды, чтобы выяснить, можно ли посадить деревья в предложенных местах, прежде всего, учитывая расположение подземных коммуникаций. Конечный список мест будет составлен совместно с автором идеи Адресом Андо и опубликовал во всех информационных каналах управы.

”Результатом этой совместной мыслительной работы будет нечто большее, чем еще более зеленая городская среда. Обсуждая посадку новых деревьев, мы больше узнаем о и том, какие места в городском пространстве подходят для создания дополнительного озеленения, чтобы деревья чувствовали себя там хорошо”, — добавила Хауканымм.

В Кесклинне в рамках народного бюджета победила идея высаживать больше деревьев в парках и в городском пространстве, территория которого принадлежит городу. Идея собрала 706 голосов жителей района. Автор идеи Андрес Андо подчеркивает, что озеленение помогает смягчить летнюю жару, облегчая жизнь жителям и позволяя передвигаться в тени деревьев. Кроме этого, оно поможет нейтрализовать экологический след, уменьшит уровень шума, а также сделает город более красивым и уютным.

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