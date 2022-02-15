Эстонская фирма внедрит в Вильнюсе более совершенную систему оплаты за проезд в общественном транспорте

Ridango создала системы для Клайпеды (2020 г.), Киева (2020 г.), Тарту (2019 г.). Вместе с Вильнюсом компания предложила инновационную систему билетов, в основе которой лежит не конкретный носитель (карту), а личный кабинет пассажира. Новая система транспортного билета в Вильнюсе позволит самому пользователю выбирать наиболее удобный билет.

"В прошлом году вильнюсцы оценили общественный транспорт на 8,06 баллов, и хотя это довольно высокая оценка, все же есть потенциал для предложения более удобной услуги. Вильнюс своими инновационными решениями уже не раз был отмечен в мире. Более удобная система оплаты проезда не только улучшит качество услуги, но и побудит пользоваться транспортом больше людей", — сказал вице-мэр Томас Гулбинас.

Сейчас ежедневно в общественном транспорте Вильнюса совершается 346 000 поездок. Чтобы сделать услугу привлекательнее, надо расширить места предоставления услуги.

"Разработка прогрессивной системы e.bilietаs позволит расширить возможности оплаты поездок и сделать поездки более гибкими", — сказал глава "Услуг сообщения" Гинтаутас Мацияускас.

Как будет действовать система?

Новая система электронного билета позволит пассажирам пользоваться наиболее удобным носителем, который не будет привязан к конкретной карте или гаджету. Это может быть бесконтактная платежная карта, Карта вильнюсца, мобильное приложение и др.

Технические средства позволят фиксировать продолжительность поездки и применять наиболее оптимальную цену. Билеты и другие услуги будут связаны с личным кабинетом клиента, а не конкретным носителем, как сейчас.

Общая стоимость проекта больше 7 млн. евро, отчасти его финансирует Европейский фонд регионального развития.

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