Женщина лишилась 1000 евро: всё началось с того, что ей позвонил "сотрудник Google"

10 февраля в полицию обратилась женщина, которой позвонил якобы специалист Google и сообщил, что ее ящик электронной почты заражен вирусом. В разговоре также было упомянуто, что кто-то пытался от имени женщины взять кредит в фирме Bandora.

Затем женщину переключили на разговор с "оператором" одного банка, который для блокирования якобы подозрительной сделки попросил у потерпевшей сообщить ему номер пользователя в интернет-банке и ввести PIN-код, что женщина под руководством "сотрудника банка" и сделала.

Позже потерпевшая обнаружила, что с ее счета карточкой был совершен платеж на сумму 331,00 евро, получателем которого была фирма Soft Gold Tallinn. Также с ее счета был совершен перевод в размере 750,00 евро на счет Trustly Group AB.

Общий ущерб составил 1081,00 евро.

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