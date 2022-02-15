ВИДЕО | Департамент внешней разведки: если российские войска останутся в Беларуси, это осложнит защиту Эстонии

Марран сказал журналистам, что на данный момент Кремль еще не принял окончательное решение по вопросу эскалации ситуации с Украиной. По его словам, главная цель России — смена власти в Киеве.

Отвечая на вопросы журналистов, Марран отметил, что если российский войска останутся на территории Беларуси, то это осложнит планирование защиты как Эстонии, так и НАТО, ведь войска РФ усилят белорусские войска.

"Сценарий Сувалского коридора стал бы очень актуальным, а это означает, что России было бы очень легко сделать сухопутный коридор между Калининградом и Беларусью. Это отрежет страны Балтии от остального НАТО", — пояснил гендиректор департамента.

"Конечно же, военная эскалация — это не то, что хотело бы видеть российское общество. Общество в РФ устало от различных военных авантюр, но большая часть российских СМИ находится под контролем Кремля. Если Кремль скажет, что это не обходимо для восстановления великого государства, то так оно и будет", — добавил Марран.