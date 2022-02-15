Рапорт внешней разведки: поездка в восточном направлении может обернуться вербовкой

Инциденты, имевшие место за последние годы, ясно показали активность российской разведывательной деятельности в странах ближайшего окружения.

Департамент свел касающиеся российской разведки обстоятельства в следующие тезисы:

- Разведывательные центры ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ — ред.) вербуют в зарубежных странах агентов, чтобы подготавливать военные операции.

- Работа разведывательных центров не ограничивается приграничными с Россией странами, информация собирается и из более отдаленных европейских стран.

- В агенты вербуются как имеющие допуск к секретной информации люди, так и подходящие для выполнения более простых задач обычные граждане.

О том, как ГРУ вербует агентов — как на низком, так и на более высоком уровне — можно подробнее ознакомиться в самом рапорте.

Резюме о состоянии российской разведки

По оценке Департамента внешней разведки, оперативно-агентурная разведка, несмотря на провалы ГРУ, представляет достаточную опасность для безопасности ближайших к России стран. Без сомнения, российские разведовательные центры учатся на своих ошибках, совершенствуют методы разведовательной работы и продолжают оперативно-агентурную деятельность, вследствие чего департамент обращает внимание стран-партнеров и ездящих в Россию людей на эту опасность.

В рапорте также рассматривается сквозь призму российской военной угрозы ситуация с безопасностью в Балтийском регионе и на Украине; исходящие из России киберугрозы; потенциальные угрозы со стороны режима Лукашенко; анализ рисков, которые представляет для стран Балтии альянс России и Китая и некоторые другие вопросы.

Полностью рапорт можно найти (на эст.яз) здесь.

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