В квартире в Кивиыли произошло убийство, подозреваемый задержан

По предварительным данным, в квартире на ул. Ааса возникла ссора между употреблявшими вместе алкоголь мужчинами. Согласно подозрению, 23-летний мужчина нанес несколько повреждений ножом 59-летнему мужчине, который умер. После этого подозреваемый ушел из квартиры.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, прибывшие на место полицейские сразу же начали устанавливать личность подозреваемого, его приметы и возможное направления движения.

"Вскоре в Центр тревоги позвонил внимательный житель, который сообщил, что по улице идет окровавленный молодой человек в носкаx. Не зная точно, что произошло, человек позвoнил на 112. Полицейские начали искать этого молодого человека и задержали его в 17.25", — описал череду событий Клиймант, который благодарит внимательного горожанина, звонок которого помог быстро установить местонахождение подозреваемого.

"Суровая реальность такова, что большинство насильственных преступлений, в том числе убийств, совершаются знакомыми. Обычно свою роль играет и совместное распитие алкоголя, в ходе которого возникает конфликт, который люди не могут разрешить словами, становятся агрессивными и все это в худшем случае заканчивается чьей-то смертью", — резюмировал Клиймант.

Прокуратура ходатайствует у суда о взятии подозреваемого под стражу, решение об этом будет приято завтра.



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