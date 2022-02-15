NB! Распространение вируса может вызвать задержку вывоза отходов в Таллинне

В первую очередь осуществляется вывоз смешанных бытовых отходов, затем биологически разлагаемые отходы, бумага и картон. В последнюю очередь вывозятся крупногабаритные отходы и смешанная упаковка.

”От имени предприятий, оказывающих услугу по вывозу мусора, а также от имени Таллинна приносим извинения за задержку и надеемся на понимание, — сказал директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. — Во время нынешней вспышки коронавируса заболели более 40% водителей и грузчиков мусоровозов. Работу нанятых на замену новых работников осложняют сложные погодные условия. И все же горожане могут быть уверены, что мусор непременно будет вывезен”.

Предприятие Eesti Keskkonnateenused, предоставляющее услугу по вывозу мусора, пояснило, что в целом задержка в обслуживании не будет превышать пары дней, однако в некоторых случаях может стать продолжительнее.

”Надеемся, что вскоре наши работники выздоровеют и мы сможем восстановить вывоз мусора согласно графику, — сказал директор северного региона Eesti Keskkonnateenused AS Мартин Халлик. — Мы нанимаем новых водителей, но они должны освоиться в новой должности, что занимает время, к тому же они тоже заболевают”.

Информация о возможных задержках вывоза мусора будет передана клиентам также по электронной почте. Также могут возникнуть задержки при ответе на письма и приеме телефонных звонков предприятием, оказывающим услугу.