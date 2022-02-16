Налоги с продажи квартиры и детские пособия: как правильно декларировать доходы?
Правда ли, что в этом году в последний раз можно будет подать декларацию о доходах и получить возврат подоходного налога с уплаченных процентов по жилищному кредиту?
Поправка к Закону о подоходном налоге ещё не принята. Поэтому сейчас еще неясно, можно ли будет в будущем вычитать проценты по жилищному кредиту из налогооблагаемого дохода или нет.
У меня вопрос о пенсии матери, которая умерла в феврале 2021; пенсия была переведена в мае и была на ~300 евро меньше, чем должна была быть (Сумма за два месяца. Мама получала чуть более 500 евро пенсии). Я предполагаю, что из пенсии был вычтен подоходный налог; должны ли мне вернуть подоходный налог на основании декларации о доходах?
Если Вы являетесь наследником своей матери, то Вы вправе подать от её имени декларацию о доходах физического лица за 2021 год. На основании этой декларации вам будет возвращен переплаченный подоходный налог. Для этого Вам понадобятся удостоверяющий личность документ и свидетельство о наследовании. С этими документами вы сможете спросить в бюро обслуживания НТД предварительно заполненную декларацию о доходах вашей матери, подтвердить её в качестве наследника и предоставить в НТД. К сожалению, наследник не может подать декларацию о доходах наследодателя через e-MTA.
Поскольку я больше не могу подать свою декларацию посредством банковской ссылки, а других вариантов аутентификации у меня нет, то как я могу увидеть свою предварительно заполненную декларацию о доходах и как её подать? В бюро не хочу идти из-за коронавируса.
C января этого года Вы можете войти в e-MTA только с помощью ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. В Эстонии для всех людей наличие ИД-карты является обязательным и о её получении можно ходатайствовать в Департаменте полиции и погранохраны. Мы понимаем, что это изменение приносит некоторые неудобства и из-за распространения коронавируса Вы не желаете посещать бюро обслуживания. Однако, если Вы придёте подавать декларацию о доходах в марте, то Вам не придётся ждать в очереди. Также мы регулярно дезинфицируем все поверхности в наших бюро обслуживания, и обслуживаем наших клиентов из-за защитного противовирусного экрана.
В прошлом году я забрала деньги, внесённые в Пенсионный фонд. Как это повлияет на мою декларацию о доходах? Мой спутник жизни, который работает, также забрал деньги, внесённые в Пенсионный фонд. Более 8000 евро. Как это повлияет на его декларацию о доходах?
Выплата, произведённая из II пенсионной ступени Вам и Вашему спутнику жизни, уже предварительно внесена в ваши декларации о доходах физических лиц. Полученные суммы не берутся в расчет вашего годового дохода, а также они не влияют на величину не облагаемого налогом дохода. В то же время Вы вправе произвести соответствующие вычеты (например, общий не облагаемый налогом доход, дополнительный не облагаемый налогом доход на детей, расходы на обучение и т. д.) и Вам будет возвращён переплаченный подоходный налог. Более подробная информация на нашей домашней странице, в разделе ”Пенсии и страховые компенсации”
Пособия для детей
Вопрос о налоговых льготах, которые предусматриваются со второго ребёнка. Если один родитель получает минимальную заработную плату, а заработная плата другого родителя больше 1200 евро в месяц (т. е. освобождение от уплаты налога составляет менее 500 евро в месяц), то кому из родителей было бы выгоднее внести налоговую льготу на ребёнка в свою декларацию?
Если один из родителей получал заработную плату по минимальной ставке (в 2021 году она составляла 584 евро), то из этой зарплаты подоходный налог удерживался только с 84 евро. 500 евро налогом не облагались. Если другой родитель получал заработную плату более 1200 евро, то подоходный налог, удерживаемый с его заработной платы, был выше. Поэтому детей стоит декларировать тому родителю, который получил более высокую заработную плату и у которого была удержана большая сумма подоходного налога. Дополнительный не облагаемый налогом доход на детей позволяет вернуть переплаченный подоходный налог.
О каких налоговых льготах должна знать мать с двумя детьми? Какие из них уже предварительно внесены в декларацию, а какие необходимо внести самой? Попадают ли под эти льготы плата за детский сад, детские тренировки и кружки по интересам? Как их самой внести в декларацию?
Прежде всего, Вам нужно знать, что сумма дополнительного не облагаемого налогом дохода на второго ребенка составляет 1848 евро. Вам также стоит знать, что у вас есть право вычесть из своего налогооблагаемого дохода плату за детский сад и плату за группу продлённого дня (за исключением, денег на питание), а также расходы на обучение детей (в т. ч. плату за тренировки и кружки по интересам), которые были заплачены учреждению по уровневому и дополнительному образованию или школе по интересам.
Важно, чтобы у этих учреждений была действующая регистрация в Информационной системе образования Эстонии (эст. EHIS). К 1 февраля все учебные заведения предоставляют в НТД данные о расходах, заплаченных человеком за учёбу; эти расходы предварительно вносятся в декларацию о доходах (таблица 9.6). Если в предварительно заполненной декларации о доходах не отражены все расходы на обучение, то Вам необходимо обратиться в это учебное заведение и попросить предоставить данные в НТД. Данные также можно исправить самостоятельно, но для этого у Вас должно быть доказательство оплаты расходов на обучение.
Продажа квартиры
Моя мать более 10 лет живёт в квартире, которая принадлежит мне. Если я продам квартиру, нужно ли будет уплатить подоходный налог? Если да, то как его рассчитать — если я купила квартиру за кроны, а продам за евро?
Да, если вы продадите квартиру, Вам придётся уплатить подоходный налог с полученной прибыли. Из продажной цены вы вправе вычесть стоимость приобретения квартиры (кроны необходимо перевести в евро по курсу 15,6466), и документально подтверждённые расходы, которые непосредственно связаны с продажей квартиры. Продажную цену квартиры нужно задекларировать, стоимость приобретения и расходы, связанные с продажей квартиры отразить в декларации о доходах (таблица 6.3). С полученной прибыли нужно уплатить подоходный налог. Более подробная информация на нашей домашней странице ”НТД объясняет: когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости?”.
Считается ли, выданное Кредексом пособие на реновацию, доходом частного лица?
Пособие, которое выплачивается физическому лицу на основании Закона о государственном бюджете и Закона об охране атмосферного воздуха для улучшения жилищных условий многодетной семьи или для повышения энергоэффективности малых жилых домов (основание п. 33 ч. 3 ст. 19 Закона о подоходном налоге), не облагается подоходным налогом. Если от фонда Кредекс Вы получили пособие на основании Закона об охране атмосферного воздуха, то оно не облагается налогом и не подлежит декларированию. Если это не такое пособие, то, пожалуйста, уточните у Кредекса, является ли это пособием, выплачиваемым на основании Закона. Пособие, выплачиваемое по закону, не облагается налогом. Если пособие облагалось налогом, то Кредекс при его выплате, вероятно, уже удержал подоходный налог и он уже предварительно отражён в Вашей декларации о доходах.
Нужно ли декларировать продажу собственного дома, хотя подоходный налог с его продажи уплачивать не нужно?
Нет, продажа собственного места жительства не облагается налогом и её не следует декларировать в декларации о доходах.
Я унаследовал квартиру, которой владел 1 год и 1-2 месяца. Это место моего рождения, которое сейчас не является моим местом жительства. Значит ли это, что я должен уплатить подоходный налог с суммы, полученной от продажи этой квартиры?
Именно так. Вы все поняли правильно. Продажу квартиры, которую вы получили в наследство, нужно будет задекларировать (таблица 6.3). Расходы, понесенные Вами как наследником (например, документально подтверждённые расходы, которые связаны с принятием наследства), Вы вправе зачесть в качестве стоимости приобретения квартиры.
Пока я был владельцем квартиры, я ежемесячно вносил квартирному товариществу платежи в ремонтный фонд: считаются ли эти платежи расходами, внесёнными мной в квартиру, или нет? Средства собирали на реновацию и утепление фасада дома. Могу ли я вычесть сумму платежей (расходов), произведённых в ремонтный фонд из суммы (дохода), полученной от продажи квартиры?
Да, будучи владельцем квартиры Вы уже вправе зачесть платежи в ремонтный фонд в стоимость приобретения квартиры. В этом случае работы по реновации и утеплению фасада дома должны быть выполнены и должна быть определена доля, приходящаяся на Вашу квартиру. Также у Вас должен быть соответствующий отчёт о расходах.
Если ответ на предыдущий вопрос ”Да”, то следующий вопрос такой: с момента смерти собственника до принятия наследства прошло около 1-2 месяцев (нотариальное производство, я был единственным возможным наследником); в течение этого времени я также оплачивал все расходы, связанные с квартирой. Могут ли платежи в ремонтный фонд считаться расходами, внесёнными мной в квартиру, или нет? Если ”Да”, то должен ли я в этом случае внести в декларацию о доходах, например, свидетельство о смерти бывшего владельца или нотариальное свидетельство о праве на наследство (где также указаны необходимые даты)?
В качестве стоимости приобретения квартиры Вы можете учесть расходы, которые Вы понесли, будучи собственником квартиры. Таким образом, расходы, понесённые во время принятия наследства (около 1-2 месяцев), не учитываются в качестве стоимости приобретения квартиры. Вам не нужно прилагать дополнительные документы к декларации о доходах.
В случае, если указанные платежи в ремонтный фонд считаются расходами, которые были произведены мной, то для подтверждения этих расходов, вероятно, я должен внести в декларацию о доходах также счета, выставленные квартирным товариществом?
У Вас, как владельца квартиры, должен быть документ о расходах, но его не нужно прилагать к декларации о доходах.