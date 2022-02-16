Налоги с продажи квартиры и детские пособия: как правильно декларировать доходы?

Правда ли, что в этом году в последний раз можно будет подать декларацию о доходах и получить возврат подоходного налога с уплаченных процентов по жилищному кредиту?

Поправка к Закону о подоходном налоге ещё не принята. Поэтому сейчас еще неясно, можно ли будет в будущем вычитать проценты по жилищному кредиту из налогооблагаемого дохода или нет.

У меня вопрос о пенсии матери, которая умерла в феврале 2021; пенсия была переведена в мае и была на ~300 евро меньше, чем должна была быть (Сумма за два месяца. Мама получала чуть более 500 евро пенсии). Я предполагаю, что из пенсии был вычтен подоходный налог; должны ли мне вернуть подоходный налог на основании декларации о доходах?

Если Вы являетесь наследником своей матери, то Вы вправе подать от её имени декларацию о доходах физического лица за 2021 год. На основании этой декларации вам будет возвращен переплаченный подоходный налог. Для этого Вам понадобятся удостоверяющий личность документ и свидетельство о наследовании. С этими документами вы сможете спросить в бюро обслуживания НТД предварительно заполненную декларацию о доходах вашей матери, подтвердить её в качестве наследника и предоставить в НТД. К сожалению, наследник не может подать декларацию о доходах наследодателя через e-MTA.

Поскольку я больше не могу подать свою декларацию посредством банковской ссылки, а других вариантов аутентификации у меня нет, то как я могу увидеть свою предварительно заполненную декларацию о доходах и как её подать? В бюро не хочу идти из-за коронавируса.