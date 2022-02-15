Госконтроль раскритиковал программу обеспечения жителей Эстонии быстрым интернет-соединением в малонаселенных районах(1)
Предшествующая политика Министерства экономики и коммуникаций по созданию как можно большего количества соединений для доступа в интернет по как можно более дешевой цене без рассмотрения заявок не является эффективным использованием денежных средств, считает Государственный контроль в своем аудиторском отчете, опубликованном сегодня.
Несмотря на выделенные 35 миллионов евро и различные меры, принятые для развития сети широкополосного доступа, быстрый доступ в интернет в районах, где не работает рыночный механизм, далек от намеченных целей. Цель предоставить всем жителям Эстонии быстрый интернет, т. е. соединение со скоростью не менее 30 Мбит/с, передвинулась с 2015 сначала на 2020, а теперь и на 2030 год. Также планировалось, что к 2020 году 60 процентов всех пользовательских договоров будут представлять собой пользовательские договоры о предоставлении сверхбыстрого кабельного интернета (то есть со скоростью 100 Мбит/с или выше). В действительности же только четверть договоров имеют такую скорость доступа.
”Оказывается, что сеть доступа была построена при государственной поддержке, в том числе и там, где спрос невелик, а доля абонентов сети доступа в интернет очень мала,” — говорит государственный контролер Янар Хольм. ”Еe используют далеко не везде, где есть возможность присоединиться, поскольку скорость имеющегося соединения достаточна для пользователя, а для получения более быстрого соединения необходимы дополнительные расходы, к которым пользователь не готов”. По состоянию на ноябрь 2021 года на первом этапе строительства сети доступа был выполнен доступ почти к 13 000 адресных объектов. Из них к сети доступа подключились более 3500 клиентов (28%), и интернет-услугами начали пользоваться 2660 клиентов (21%).
В то же время, по словам Хольма, видно, что те, кто могли бы быть заинтересованы в быстром интернете и имеют медленное или практически отсутствующее соединение дома, особенно в отдаленных районах, не получают достаточной информации о том, когда быстрый широкополосный доступ может быть достигнут, так как информация об этом становится доступна только за один год до этого. ”Тем, кто хочет подключиться, не всегда это предлагают, а те, кому предлагают, не всегда хотят подключиться”, — характеризует ситуацию государственный контролер Янар Хольм.
Министерство экономики и коммуникаций (МЭК) определило более 200 000 адресных объектов в районах, где не работает рыночный механизм, к которым должны быть достроены подключения к сети сверхбыстрого доступа в интернет, но не ясно, как этого добиться. На первом этапе развития широкополосных подключений в период 2019–2023 гг. в качестве субсидий будет использовано 20 млн евро, с помощью которых компания Enefit Connect OÜ должна построить подключение для доступа в интернет более чем 40 000 адресных объектов. За первые три года было выполнено менее половины этого плана — сеть доступа достигла порядка 15 000 адресов. Таким образом, существует риск того, что компания, строящая сеть — Enefit Connect OÜ — не сможет выполнить план к установленному сроку. Второй этап развития широкополосного доступа начался в 2020 году, когда правительство выделило телекоммуникационным компаниям дополнительные денежные средства на развитие сети широкополосного доступа. В рамках так называемой инфраструктурной меры планировалось выполнить подключение 7300 адресных объектов, но в действительности строители сети осуществили лишь 5900 подключений. Для этой цели была использована субсидия в размере 7,4 млн евро.
Помимо средств, выделенных на первом и втором этапах, планируется направить на строительство подключений к сети доступа 69 миллионов евро в начавшийся период субсидий Европейского Союза. По данным МЭК, можно было бы построить около 27 000 соединений (13,5% всех адресов в районах, где не работает рыночный механизм), если бы при строительстве электрических столбов использовалось решение для воздушных линий. Даже при повысившихся ценах на строительство это может оказаться невозможным. Однако строительство сети доступа с помощью подземного кабеля в полтора раза дороже, а количество соединений, которые необходимо построить, еще меньше. Подводя итог, следует отметить, что уже выделенных средств или средств из следующего периода субсидий Европейского Союза недостаточно для построения сети доступа к интернету 200 000 адресных объектов в районах, где не работает рыночный механизм.
Поэтому, по мнению Госконтроля, министерство должно составить реалистичный план. В нем должно быть указано, как достичь целей, установленных МЭК в отношении быстрого доступа в Интернет, и целей, поставленных в плане развития ”Эстонское цифровое общество 2030”, путем финансовой поддержки строительства сетевых подключений широкополосного доступа из государственного бюджета и субсидий Евросоюза. Этот план должен, среди прочего, описывать потребности в субсидиях, включая информацию о том, каким адресным объектам необходима финансовая поддержка для строительства сети доступа. План также должен включать в себя программу действий, приоритеты строительства, график, меры поддержки, финансовый план и возможные технологические решения. Министерству следует постоянно анализировать текущие и завершенные меры поддержки, чтобы делать выводы для улучшения и изменения долгосрочных планов. Также необходимо, чтобы Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (ДЗППиТН) регулярно отображал зоны, где не работает рыночный механизм для обеспечения фиксированного интернет-соединения, и наносил соответствующие данные на онлайн-карту.
Госконтроль считает, что для создания сети быстрого доступа в интернет необходимо установить четкие приоритеты, и что соединения должны быть построены в первую очередь в тех районах, где было получено наибольшее количество заявок. В ходе аудита выяснилось, что МЭК и ДЗППиТН не знают, сколько домохозяйств не имеют фиксированного подключения к интернету по кабелю и где покрытие сети мобильной связи отсутствует или имеет низкое качество. Наличие такой информации позволило бы планировать построение соединений доступа для тех, кто больше всего нуждается в высокоскоростном интернете. В то же время министерство не располагает информацией о заявках на обеспечение высокоскоростного интернета. Поэтому при планировании соединений для доступа в интернет министерство не имеет возможности учитывать пожелания людей и строить эти соединения в первую очередь в тех домохозяйствах, где было изъявлено желание подключиться к высокоскоростному интернету. Чтобы улучшить ситуацию и более эффективно планировать и строить сети доступа в интернет, МЭК должно собирать информацию о тех домохозяйствах, которые изъявили желание подключиться к высокоскоростному интернету. Соответствующие технологические решения (например, смешанные решения со стационарной связью и радиосвязью) и меры поддержки для финансирования таких сооружений должны быть разработаны для домохозяйств, вообще не имеющих фиксированного кабельного подключения к интернету и с плохим покрытием мобильной сети.
Государство планировало обеспечить каждому жителю Эстонии быстрый доступ в интернет еще в последние два десятилетия. Согласно новому плану развития ”Эстонское цифровое общество 2030”, утвержденному в 2020 году, к 2030 году в Эстонии, независимо от местонахождения, должно быть доступно сверхбыстрое, надежное и недорогое соединение связи, что позволит создавать и использовать инновационные услуги. В предыдущем аудиторском отчете ”Результативность создания широкополосной сети, т. е. сверхбыстрого интернета”, опубликованном в 2015 году, Госконтроль указывал, что из-за отсутствия четкого плана действий сложно сделать сверхбыстрый интернет доступным для всех жителей Эстонии к 2020 году. В тогдашнем отчете также указывалось, что государство инвестировало в основном в строительство базовой широкополосной сети и пренебрегало обеспечением быстрого и сверхбыстрого доступа в интернет для жилых домов и учреждений.