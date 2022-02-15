Госконтроль раскритиковал программу обеспечения жителей Эстонии быстрым интернет-соединением в малонаселенных районах

Поэтому, по мнению Госконтроля, министерство должно составить реалистичный план. В нем должно быть указано, как достичь целей, установленных МЭК в отношении быстрого доступа в Интернет, и целей, поставленных в плане развития ”Эстонское цифровое общество 2030”, путем финансовой поддержки строительства сетевых подключений широкополосного доступа из государственного бюджета и субсидий Евросоюза . Этот план должен, среди прочего, описывать потребности в субсидиях, включая информацию о том, каким адресным объектам необходима финансовая поддержка для строительства сети доступа. План также должен включать в себя программу действий, приоритеты строительства, график, меры поддержки, финансовый план и возможные технологические решения. Министерству следует постоянно анализировать текущие и завершенные меры поддержки, чтобы делать выводы для улучшения и изменения долгосрочных планов. Также необходимо, чтобы Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (ДЗППиТН) регулярно отображал зоны, где не работает рыночный механизм для обеспечения фиксированного интернет-соединения, и наносил соответствующие данные на онлайн-карту.

Госконтроль считает, что для создания сети быстрого доступа в интернет необходимо установить четкие приоритеты, и что соединения должны быть построены в первую очередь в тех районах, где было получено наибольшее количество заявок. В ходе аудита выяснилось, что МЭК и ДЗППиТН не знают, сколько домохозяйств не имеют фиксированного подключения к интернету по кабелю и где покрытие сети мобильной связи отсутствует или имеет низкое качество. Наличие такой информации позволило бы планировать построение соединений доступа для тех, кто больше всего нуждается в высокоскоростном интернете. В то же время министерство не располагает информацией о заявках на обеспечение высокоскоростного интернета. Поэтому при планировании соединений для доступа в интернет министерство не имеет возможности учитывать пожелания людей и строить эти соединения в первую очередь в тех домохозяйствах, где было изъявлено желание подключиться к высокоскоростному интернету. Чтобы улучшить ситуацию и более эффективно планировать и строить сети доступа в интернет, МЭК должно собирать информацию о тех домохозяйствах, которые изъявили желание подключиться к высокоскоростному интернету. Соответствующие технологические решения (например, смешанные решения со стационарной связью и радиосвязью) и меры поддержки для финансирования таких сооружений должны быть разработаны для домохозяйств, вообще не имеющих фиксированного кабельного подключения к интернету и с плохим покрытием мобильной сети.