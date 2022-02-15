За год число безработных снизилось, однако период безработицы удлинился

По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в прошлом году снизились как количество безработных, так и уровень безработицы. ”Если в 2020 году уровень безработицы повысился до 47 900 человек, то в прошлом году он снизился до 43 100. В последнем квартале минувшего года безработных было 36 300, что на 1300 человек больше, чем в начале пандемии в первом квартале 2020 года”, — сказала Пыллуяэр.

Безработными были 24 100 мужчин и 18 900 женщин. Уровень безработицы среди эстонцев составил 4,7%, среди русских — 9,8% и среди лиц других национальностей — 7,9%. Самый высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста отмечен в Северо-Восточной Эстонии, особенно остро это заметно в Ида-Вирумаа.

По словам аналитика, период безработицы в сравнении с двумя предыдущими годами удлинился. ”Без работы по-прежнему остаются на короткий период, т.е. до шести месяцев. В прошлом году снизилась доля людей, которые оставались без работы на период до года, и возросло количество безработных, которые не имели работы как минимум 12 месяцев. Если в 2020 году безработных, не имевших работы более года, было 17%, то в прошлом году их число уже превысило четвертую часть, составив около 11 600 человек”, — уточнила Пыллуяэр.

Занятых в прошлом году было 650 500, из них 329 500 мужчин и 321 000 женщин. По сравнению с предыдущим годом больше всего занятых добавилось процентуально в сферах финансовой и страховой деятельности, водоснабжения, канализационной системы и обработки отходов. За этот период доля занятых наиболее сократилась в сферах водного транспорта, животноводства и растениеводста, охотничьего промысла и в обслуживающих эти сферы областях, а также в сферах, связанных с искусством, развлечением и отдыхом.

”По сравнению с предыдущим годом, больше всего возросла доля специалистов высшего звена, высококвалифицированных рабочих и ремесленников, при этом сократилась доля руководителей”, — добавила Пыллуяэр.