За год число безработных снизилось, однако период безработицы удлинился(1)
По словам аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в прошлом году снизились как количество безработных, так и уровень безработицы. ”Если в 2020 году уровень безработицы повысился до 47 900 человек, то в прошлом году он снизился до 43 100. В последнем квартале минувшего года безработных было 36 300, что на 1300 человек больше, чем в начале пандемии в первом квартале 2020 года”, — сказала Пыллуяэр.
Безработными были 24 100 мужчин и 18 900 женщин. Уровень безработицы среди эстонцев составил 4,7%, среди русских — 9,8% и среди лиц других национальностей — 7,9%. Самый высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста отмечен в Северо-Восточной Эстонии, особенно остро это заметно в Ида-Вирумаа.
По словам аналитика, период безработицы в сравнении с двумя предыдущими годами удлинился. ”Без работы по-прежнему остаются на короткий период, т.е. до шести месяцев. В прошлом году снизилась доля людей, которые оставались без работы на период до года, и возросло количество безработных, которые не имели работы как минимум 12 месяцев. Если в 2020 году безработных, не имевших работы более года, было 17%, то в прошлом году их число уже превысило четвертую часть, составив около 11 600 человек”, — уточнила Пыллуяэр.
Занятых в прошлом году было 650 500, из них 329 500 мужчин и 321 000 женщин. По сравнению с предыдущим годом больше всего занятых добавилось процентуально в сферах финансовой и страховой деятельности, водоснабжения, канализационной системы и обработки отходов. За этот период доля занятых наиболее сократилась в сферах водного транспорта, животноводства и растениеводста, охотничьего промысла и в обслуживающих эти сферы областях, а также в сферах, связанных с искусством, развлечением и отдыхом.
”По сравнению с предыдущим годом, больше всего возросла доля специалистов высшего звена, высококвалифицированных рабочих и ремесленников, при этом сократилась доля руководителей”, — добавила Пыллуяэр.
Уровень трудовой занятости остался на уровне 2020 года. С полной занятостью трудились 562 800 и с частичной занятостью — 87 700 человек. ”Треть работающих с частичной занятостью составили мужчины, остальные — женщины. Численность работников с недостаточной трудовой занятостью, т.е. тех, которые работают неполное рабочее время, но хотели бы работать больше и готовы взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, составила 6800 человек, что на пару сотен человек меньше, чем годом ранее. Недостаточную занятость имела каждая шестая женщина, работающая с частичной занятостью, и каждый четвертый мужчина”, — сказала Пыллуяэр.
Уровень участия в рабочей силе снизился в сравнении с 2020 годом на 0,5 процентных пункта (71,1%), неактивных на рынке труда было 282 300 человек. Основными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма. ”В прошлом году отчаявшихся найти работу было 8900 человек, что в сравнении с предыдущим годом почти в два раза больше”, — добавила Пыллуяэр.
В четвертом квартале прошлого года уровень участия в рабочей силе составил 71,3%, уровень трудовой занятости — 67,6% и уровень безработицы — 5,2% и он по-прежнему сохраняет тенденцию к снижению. Еще год назад уровень безработицы составлял в это же самое время 7,6%.
Уровень безработицы показывает, какая часть экономически активного населения, т.е. рабочей силы не имеет работы. Уровень трудовой занятости — это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15–74 лет. Уровень участия в рабочей силе — это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15–74 лет.