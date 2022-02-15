С сегодняшнего дня официально можно подавать декларацию о доходах

К сегодняшнему дню НТД уже было подано 275 000 деклараций о доходах физического лица, на основании которых возврату подлежит 103 миллионов евро, а к доплате подлежит 4.9 миллионов евро подоходного налога.

”Для спешки нет поводов, ведь декларацию можно подать вплоть до 2 мая. Мы советуем не приходить в бюро обслуживания в первые дни, ведь ведь из-за распространения коронавируса в зал обслуживания будут одновременно пускать столько людей, сколько сотрудников находятся на месте. Остальным, к сожалению, придется ждать в очереди на улице.Также в первые недели другие услуги, такие как, например, декларирование почтового отправления, могут занять больше времени, чем обычно”, — сказала руководитель службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц, Анника Оя.

Декларация о доходах предварительно заполняется на основании известных НТД данных. Если в предварительно заполненную декларацию попало имущество, с продажи которого не нужно уплачивать подоходный налог, то человек сам должен удалить эти данные. Однако может быть и наоборот — если заработанный доход отсутствует в декларации, например, доход от аренды или доходы, полученные за рубежом, или заработная плата в конверте, то их необходимо самому внести в декларацию.

С этого года больше нельзя войти в e-MTA по банковской ссылке, поэтому для подачи декларации о доходах необходимо использовать Smart-ID, Mobiil-ID или ИД-карту. ”Кроме того, при подаче декларации о доходах через интернет-банк необходимо снова пройти аутентификацию”, — добавила Оя.

”Скорость возврата переплаченного подоходного налога напрямую не зависит от очерёдности подачи деклараций. Мы начнем возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто задекларировал свои доходы в электронном виде 25 февраля, а с 18 марта — тем, кто подал декларацию на бумаге. Если человек должен доплатить подоходный налог, то срок его уплаты истекает 3 октября”, — сказала Анника Оя.

Ожидается, что будет подано примерно 750 000 деклараций, в прошлом году НТД вернул переплаченный подоходный налог в размере 196 миллионов евро, а доплатить пришлось подоходный налог на сумму 75 миллионов евро.