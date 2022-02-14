В случае конфликта Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев

В генштабе заявили, что сложно оценить дальнейшие шаги России - это может быть как весомая карта для переговоров, так и подготовка к реальному нападению со стороны России или даже отвлекающий манёвр для самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик.

На утреннем заседании кабмина правительство обсудило дальнейшие шаги в случае если конфликт перейдёт в активную фазу. В таком случае Эстонии будет готова принять несколько тысяч украинских беженцев.

"В случае, если сложится ситуация, что военные беженцы захотят прийти в Эстонию, то сколько бы их могло быть? Эти цифры у нас уже есть. Стоял также вопрос, должны ли мы будем принять тех украинцев, которые работали с нами, например, в посольстве. Мы решили, что им мы обязательно окажем помощь", - пояснил министр обороны Калле Лаанет.

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