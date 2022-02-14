ФОТО | Смотрите, какой сюрприз ждал сегодня горожан в центре Таллинна

”Мы повесили сегодня в Полицейском парке открытки с добрыми пожеланиями, которые могут взять себе на память все гуляющие по парку, чтобы ощутить радость от этого небольшого знака внимания. Кроме Полицейского парка открытки вывешены в парках Лембиту и Фальги. Поэтому приглашаем всех заглянуть сегодня в парки, так как открыток хватит самым быстрым”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Все три вышеупомянутые парка Кесклинна были украшены тематическим образом, чтобы создать приятную и дружественную атмосферу. В Полицейском парке была установлена традиционная световая инсталляция в форме сердца, которая стала очень популярной для фотографий с любимыми и друзьями.

”Каждый, кто возьмет открытку, может мысленно поблагодарить детей и школьников, которые приложили руку к их созданию. Открытки сделали дети из детского сада Марди, а также ученики 21-й школы, гимназии Густава Адольфа и Кесклиннаского молодежного центра. Обязательно поделитесь своими хорошими эмоциями и в социальных каналах Управы Кесклинна, так как позитивные эмоции заразительны и именно они нам нужны в нынешнее непростое время”, — добавила старейшина Кесклинна.