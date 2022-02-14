ФОТО | В Эстонию прибыли корабли НАТО

”Подобная практика широко распространена: при визите в другую страну корабли стран НАТО по возможности проводят совместные маневры. В ходе краткосрочных визитов отрабатываются рутинные процедуры, например, организация снабжения в море, буксировка другого корабля, маневрирование в строю и оказание помощи терпящим бедствие”, — пояснил исполняющий обязанности командира минного дивизиона ВМС Эстонии капитан-майор Янно Лаури.

Прибывшие в Эстонию минные тральщики относятся к классу ”Франкеталь” (проект 332). Корпуса кораблей выполнены из маломагнитной стали, они способны нести до 20 морских мин и развивать ход в 18 узлов (около 33,3 км/ч).

Эстонских и немецких моряков объединяет опыт совместного траления мин и история участия в различных учениях, в том числе маневрах в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО (Standing NATO Maritime Group — SNMG1).

Немецкие ВМС являются значимым партнером военно-морских сил Эстонии, в частности эстонские офицеры проходили подготовку в Германии еще до вступления Эстонии в НАТО.