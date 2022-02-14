Мужчина угрожал взорвать дом, в котором распивали алкоголь

13 февраля центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире, где находится четыре человека, скоро взорвется бомба.

Полиция сразу же приступила к определению личности звонившего и иных обстоятельств. Было установлено, что сообщение поступило из частного дома в деревне Сихва в волости Отепя, где находилось в общей сложности пять человек в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никакой угрозы жизни не было.