14.02.2022, 15:20
Мужчина угрожал взорвать дом, в котором распивали алкоголь(1)
Foto: Taavi Sepp
В субботу в Валагамаа мужчина сообщил об угрозе взрыва дому, в котором происходило распитие алкогольных напитков.
13 февраля центр тревоги получил сообщение о том, что в квартире, где находится четыре человека, скоро взорвется бомба.
Полиция сразу же приступила к определению личности звонившего и иных обстоятельств. Было установлено, что сообщение поступило из частного дома в деревне Сихва в волости Отепя, где находилось в общей сложности пять человек в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никакой угрозы жизни не было.
В качестве подозреваемого задержали 25-летнего мужчину.
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