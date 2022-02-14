Легендарный круглосуточный магазин в центре Таллинна закрывается спустя 30 лет работы

Магазин работал по адресу Пярну маантеэ, 19 и был одним из первых круглосуточных магазинов в Эстонии.

Член правления управляющей магазином фирмы Mariel OÜ Малле Йыги говорит, что одной из причин была крайне высокая арендная плата. Несмотря на то, что ее магазину немного понизили, но длительной перспективе ему невозможно будет ее оплатить.

Йыги говорит, что большую долю прибыли приносили туристы, но теперь их в Таллинне в разы меньше, и местные офисные работники, которые теперь массово перешли на работу из дома. "Клиентов больше нет", — констатировала она губительное влияние коронавируса.

Еще одна проблема, которую называет Йыги — отсутствие бесплатной парковки перед магазином. По ее словам, МуПо видит в клиентах магазина хороший источник заработка, так как в центре Таллинна парковка ночью не бесплатная.

Кроме того, Йыги уверена, что власти города хотят выжить магазин. "Нам здесь не рады. Везде ведь висят вывески о сдаче в аренду, но цены настолько завышены. Конечно же, это вызывает разочарование, ведь мы уже 30 лет ведем здесь бизнес", — сетует она.

Westmani äri проработает на Пярнуском шоссе до апреля этого года, поэтому Йыги говорит, что будет рада, если люди придут их поддержать. В новом месте магазин открываться не собирается.

В 2020 году Westmani äri заработал доход с продаж около 800 000 евро. По состоянию за прошлый экономический год фирма имеет убытки в 63 000 евро.