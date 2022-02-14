Каллас: каждый житель Эстонии должен продумать, что делать в случае войны в Украине

Сегодня утром на кабинетном заседании члены правительства получили обзор последнего развития событий украинского кризиса.

Прямая военная угроза для Эстонии отсутствует, но необходимо учитывать влияние возможных военных действия на сферы кибербезопасности и внутренней безопасности, энергетики и экономики. Также следует иметь в виду риски военной миграции.

”Эстонское государство поддерживает Украину и народ Украины и будет продолжать оказывать помощь, даже если российская агрессия в Украине перерастет в войну. Поддерживая Украину, мы постоянно консультируемся с нашими союзниками”, — заявила премьер-министр Кая Каллас.

”Эстония повысила свою готовность для смягчения побочных эффектов действий от войны в соответствии с имеющимся планом действий. Помимо государства, каждый человек, фирма и учреждение должны подумать о том, что делать, если кризис в Украине перерастет в военное нападение, последствия которого могут коснуться всех нас”.

По словам министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, посольство Эстонии в Киеве продолжит свою работу.

"Несмотря на то, что ситуация в Украине напряженная, посольство Эстонии в Киеве обязательно продолжит работу и сможет предложить эстонцам помощь в отъезде из Украины. Однако важно подчеркнуть, что если ситуация усугубится, вне зависимости от действий нашего посольства, предоставление необходимой помощи может быть существенно нарушено в связи с причинами, не зависящими от нас. Поэтому находящимся в Украине жителям Эстонии важно пересмотреть свои планы на поездки и найти возможность покинуть страну”, — сказала она.

По словам министра обороны Калле Лаанета, ситуация вокруг Украины останется напряженной и, вероятно, в ближайшее время ситуация станет еще более сложной.