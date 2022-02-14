Руководитель DPD: широкое распространение омикрона создает нагрузку на работодателей и поставщиков услуг

”К сожалению, нынешний высокий уровень заражаемости также влияет на нашу работу: значительная часть наших почти 260 курьеров в данный момент вынуждена не работать. В настоящее время мы перераспределяем наши ресурсы, чтобы все регионы обслуживались вовремя, при необходимости будем набирать новых курьеров, — сообщил исполнительный руководитель DPD Ремо Кирсс. — Тем не менее, доставка не останавливается, и работа курьерской службы не нарушена, но время очень непростое, и некоторые посылки могут прийти немногим позже обычного”.

По словам Кирсса, для обеспечения более быстрого обслуживания клиенты DPD могут использовать некоторые возможности, которые позволят убыстрить доставку посылок. ”Например, заказчик может указать оговоренное место по адресу доставки, где курьер может быстро и удобно оставить посылку: например, на террасе частного дома, или перед входной дверью,” посоветовал Кирсс.

Кроме того, хорошей альтернативой в настоящее время является услуга посылочных автоматов, которая предлагает более быстрый и безопасный способ получения посылок. ”Прежде всего, это помогает сократить количество контактов, но также облегчает проблему нехватки рабочей силы”, — добавил Кирсс.

DPD постоянно напоминает своим сотрудникам о гигиене рук, обязательном использовании масок и важности соблюдения дистанции. Все курьеры снабжены масками и дезинфицирующими средствами, а экраны посылочных автоматов постоянно дезинфицируются, как при заполнении, так и при разгрузке.

С начала пандемии электронная торговля сделала большой скачок роста, и в прошлом году объем товаров, заказанных в посылочных автоматах, увеличился более чем на 30%, — добавил Кирсс. — Объем отправлений в DPD в прошлом году увеличился почти на миллион посылок, а количество заказов, доставляемых курьером, выросло более чем вполовину”.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, в прошлом году компания DPD установила по всей Эстонии 72 новых посылочных автомата и расширила 40 уже имеющихся. ”Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы служба доставки посылок работала быстро и бесперебойно даже в эти трудные времена”, — подтвердил Кирсс.