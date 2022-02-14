Бельгийские истребители тренируются в небе Эстонии(15)
На этой неделе, с 14 февраля по 18 февраля, размещенные на авиабазе Эмари истребители миссии воздушной полиции НАТО ВВС Бельгии проведут серию тренировочных полетов на малых высотах.
Полеты на малых высотах, но не ниже 152 метров, будут производится в промежутке 09:00-11:00, 14:00-16:00 в небе над Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонией. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в строгом соответствии с эстонским законодательством, они также согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Участвующие в миссии воздушной полиции самолеты размещены на авиабазе Шауляй в Литве и авиабазе Эмари в Эстонии. На данный момент эстонское небо находится под охраной истребителей F-16 ВВС Бельгии.