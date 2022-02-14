ФОТО | В центре Таллинна висит огромная запрещенная реклама

Реклама призывает делать ставки в связи с проходящей в Пекине Олимпиадой. Внизу есть предупреждение, что вы имеете дело с азартными играми.

Департамент технического надзора и защиты прав потребителей (TTJA) сообщил Delfi, что данная реклама указывает на возможность предсказать результаты олимпиады, а значит это реклама спортивных ставок или тотализатора.

Реклама тотализатора запрещена в качестве уличной рекламы, поэтому реклама в центре Таллинна является запрещенной, отметил департамент.

TTJA обещает при первой возможности связаться с заказчиком рекламы.

Согласно статье 292 Закона о рекламе, уличная реклама тотализатора запрещена, за исключением случаев, когда она обнародована вместе с сообщением о спонсорстве. В данной рекламе этого нет.

Нарушение закона может повлечь за собой штраф размером до 50 000 евро.