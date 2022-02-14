Спортивные надежды: сколько стоит в Эстонии вырастить будущего чемпиона(4)
Неделю назад в Таллинне прошел чемпионат Европы по фигурному катанию. Звезды со всего Старого Света показали свое мастерство и порадовали зрителей. Наверняка у многих, кто сидел на трибунах, после увиденного возникло желание отдать своего ребенка или внука заниматься фигурным катанием. ”МК-Эстония” узнала, сколько для этого нужно выделить денег из семейного бюджета, насколько вообще дорого у нас заниматься зимними видами спорта и можно ли подготовить будущую звезду на родине либо нужно ехать за рубеж.
Любительским спортом можно заниматься в любом возрасте, а вот чтобы стать профессионалом и звездой, начать нужно еще в детстве. И это именно задача родителей — увидеть стремления и таланты своего чада и записать в соответствующую секцию.
Фигурное катание
”Фигурное катание у нас очень популярно. В Таллинне сейчас есть два катка, Тондираба с тремя площадками, а также каток Хааберсти с двумя, и в то время, когда дети могут прийти заниматься, то есть после школы, все часы на всех площадках распроданы. Но заняты они не только фигурным катанием, мы делим лед с хоккеем”, — рассказывает фигуристка, руководитель и тренер школы фигурного катания Rocca al Mare Анна Леванди.
Она говорит, что детей в этот спорт приводят уже с трех лет. Но все зависит от развития ребенка в этом возрасте.
”Кто-то в три года уже очень хорошо развит, а кто-то, как говорится, с соской приходит. Но, в принципе, начинать заниматься в три-четыре года — это нормально, потому что в фигурном катании очень ранняя специализация, — констатирует тренер. — Частота тренировок зависит от амбиций. Если мы стремимся к уровню российских фигуристок, то они с самых первых шагов тренируются по шесть раз в неделю три-четыре часа в день. У нас дети в три-четыре года занимаются три раза в неделю по 50 минут. Но при желании можно тренироваться чаще”.
Анна Леванди добавляет, что в этом возрасте как раз удобно тренироваться каждый день, ведь дети еще не ходят в школу.
”Они могут приходить в дневное время, когда свободный лед — можно купить билет за четыре евро и кататься, — объясняет тренер. — Но в нашей стране совершенно другая культура, и представление о том, что четырехлетний ребенок может тренироваться по три-четыре часа в день, просто немыслимо. Хотя в России это норма. Там понимают, что если они не начнут тренироваться в этом возрасте и в таком темпе, то не пробьются никуда”.
По словам Леванди, к какому возрасту из фигуриста вырастет чемпион, сказать трудно, все очень индивидуально и зависит от ребенка.
”Смотря что делать, с какими амбициями и стремлениями. Только хождение на тренировки результата не дает. Результат дают тренировки, проделанные с большим желанием и большой отдачей, у ребенка должны быть амбиции стать лучшим”, — заявляет фигуристка.
Что касается затрат, по ее словам, курсы для начинающих стартуют от 100 евро в месяц. Сюда входят тренировки на льду три раза в неделю плюс одна общефизическая подготовка.
”Ребенку обычно нужна одна пара коньков в год (от 60 евро). Но есть родители, которые берут коньки на вырост, и ребенок потом не может ничего выучить, не чувствует ни ног, ни конька. Так делать не нужно, — предупреждает Анна Леванди. — Для тренировок нужен специальный костюм, а не уличные штаны (леггинсы — 80 евро, водолазка — 60 евро, жилет — 90 евро). Тело должно быть видно, при этом одежда изготовлена из теплого материала. Такая одежда продается в специализированном магазине для фигуристов и тоже должна быть по размеру. Цены и на коньки, и на одежду могут сильно отличаться для начинающих и уже профессиональных спортсменов”.
Отдельной строкой расходов у фигуристов идет участие в соревнованиях.
”Участие в соревнованиях в Эстонии с одной программой — 60-70 евро, две программы — 85-90 евро за участие. Стоимость постановки номера варьируется очень сильно и зависит от возраста фигуриста, уровня катания, у кого и где ставится программа. Минимум, наверное, 100 евро, а дальше можно еще прибавить пару нолей. Лучшим спорт-сменам номера ставят хореографы мирового уровня, и там цена совершенно другая, — говорит Леванди. — Кроме того, шьется костюм. Его цена зависит от желаний и возможностей родителей. Кто-то выкладывает весь прилавок Swarovski на костюм, а кому-то достаточно красивого цвета платья”.
Государство, по словам тренера, поддерживает фигурное катание. В Таллинне поголовные деньги выделаются спортклубам на всех детей от семи до 19 лет, которые зарегистрированы в столице и занимаются любым спортом минимум три раза в неделю. Также у ребенка есть возможность быть отобранным в Таллиннскую спортивную школу, если он соответствует критериям. Тогда все ледовые тренировки становятся для спортсмена бесплатными.
”Спортсмены, которые выступают на международной арене и на хорошем уровне, получают дотации от федерации или Олимпийского комитета. Для спортсменов в составе сборной все бесплатно, — говорит Анна Леванди. — На данный момент все наши одиночные спортсмены выросли на родном льду и со своими тренерами. Да, мы выезжаем на международные сборы и используем иностранных хореографов, но вся основная работа ведется дома”.
Коньки для девочек: 59 евро
Лыжи
”Лыжи в Эстонии популярны давно. Доступность лыжных центров, качественного инвентаря, современной научной базы привлекает множество любителей покататься на лыжах. Но, несмотря на великолепные условия, лишь малая часть способной молодежи решается посвятить себя профессиональному спорту, и это касается не только лыж”, — говорит тренер и лыжник со стажем Александр Городничев.
Исходя из своего опыта, он считает, что молодому лыжнику средних способностей до медалей молодежного первенства республики потребуется не менее пяти лет, до юниорской сборной страны — 10, для взрослой команды — от 15 лет серьезных занятий. Тренер добавляет, что Кристина Шмигун — исключение.
Заниматься лыжами обычно берут детей в возрасте 9-10 лет, порой раньше. Начиная с возраста 15 лет, по словам Городничева, молодой лыжник должен выделять время на шесть занятий в неделю и участвовать в шести-семи лагерях в году по 10-12 дней, а там тренировки проходят по два-три раза в день.
Что касается необходимого инвентаря, тренер разделяет зимнюю и летнюю подготовку. На лето нужен велосипед (600 евро), роллеры классические (250 евро), роллеры коньковые (200 евро), также два вида палок (по 100 евро) и два вида ботинок (350+450 евро). На зиму нужно по три вида классических и коньковых лыж для разных погодных условий (примерно по 400 евро каждые) и два вида палок (по 200 евро). Кроме этого, нужно делать клубные взносы, покупать форму, тренироваться в лагерях в Эстонии и за рубежом: первый снег — в Финляндии, горы — в Австрии. Расценки зависят от региона.
”Я понимаю, цены страшные, в свое время своим энтузиазмом и кошельком я держал команду, ведь родители таких цен не принимают и выбирают менее затратные виды спорта, — замечает Александр Городничев и добавляет, что поддержка спортсменов-лыжников все-таки в Эстонии есть: выделяются поголовные деньги от муниципалитета, Олимпийский комитет поддерживает тренировочные группы от 200 до 1000 евро на тренера в зависимости от количества детей, часов, уровня учеников, Союз лыжного спорта финансирует успешные клубы — на это влияют медали в первенствах и чемпионатах Эстонии, членство в сборной.
”Вся способная молодежь учится и тренируется в Школе олимпийского резерва системы ”Аудентес” в Отепя с 10-го по 12-го класс, давая параллельный зачет в очках родному клубу. Учеба, проживание, питание, тренерский взгляд — за государственный счет. Если спортсмен имеет в мировом рейтинге ФИС средний показатель менее 100 пунктов, появляется возможность учебы в университете США, — добавляет Городничев. — Но если к 12-му классу результат молодого человека не приглянется вышеназванным структурам и серьезному меценату, дальше рассчитывать не на что”.
Лыжи для конькового хода: 79,95 евро
Палки: 25,90 евро
Биатлон
Тренер по биатлону Нарвской спортивной школы ”Энергия” и спортивного клуба Äkke Алексей Аджигитов говорит, что биатлон — достаточно популярный вид спорта в Эстонии, как и в остальной северной Европе. У нас им занимается около 300 человек разного уровня подготовленности, включая детей и взрослых. На профессиональном уровне занимается около 40 человек.
Начинающему молодому спортсмену, чтобы добраться до уровня кандидата в национальную команду, по словам Аджигитова, необходимо планомерно и системно тренироваться около 10 лет. При этом получать навыки владения лыжами можно уже с семи лет, а официальные биатлонные соревнования разрешены детям с 12 лет, так как это регулирует Закон об оружии ЭР.
”В среднем биатлонисты юношеского возраста уделяют тренировкам 12-14 часов в неделю в учебное время и 16-18 часов во время каникул, — перечисляет тренер. — Если молодой спортсмен сам нацелен на результат и взаимодействие с тренером во всех аспектах подготовки, то выйти на уровень национальной команды в своем возрасте — вполне реальная задача во многом из-за невысокого уровня внутренней конкуренции. Молодому биатлонисту достаточно тренировочных баз в Эстонии во время летней подготовки, однако в осенний период необходимы снежные сборы, поскольку снег в Эстонии выпадает достаточно поздно”.
Что касается затрат, по словам Аджигитова, экипировка для спортсменов высокого уровня достаточна дорога, однако сопоставима по ценам с другими видами спорта.
”Поскольку в Нарве сохранилась система спортивной школы, то биатлон является отделением спортивной школы ”Энергия”, а занятия стоят семь евро в месяц, — начинает перечислять расходы на биатлон тренер. — Все оружие находится на балансе спортивной школы. Стоимость винтовки для биатлона — 3000 евро. Профессионалы это оружие модернизируют, то есть делают деревянную часть винтовки долее удобной и легкой. Патроны — пять евро пачка, это 50 штук. На спортсмена уходит около 4000-5000 патронов”.
Стоимость сор
евновательных патронов в магазине, продолжает Алексей Аджигитов, 600-700 евро, крепления — 70 евро, профессиональные ботинки — от 300 до 700 евро. Палки — от 100-300 евро.
”У профессионалов, например, по 15 пар лыж, три пары ботинок и три пары палок, — замечает тренер. — Чтобы содержать отделения, нужно думать о смазках. Цена одной гоночной смазки от 100-150 евро на определенный диапазон погоды. Мы возим с собой три ящика смазок, чтобы скольжение на соревнованиях было максимально быстрым и конкурентоспособным. Базовый инвентарь для начинающих и лыжи в нашей секции в основном покупаются за счет собственной хозяйственной деятельности, и лучшие лыжи выдаются только самым ответственным и перспективным спортсменам”.
Некоторые спортсмены, по словам биатлониста, покупают лыжи и ботинки за свой счет, и многие продавцы инвентаря идут на договоренности о спонсорстве лыжной экипировкой, если спортсмен действительно перспективный.
”Биатлонист также должен иметь лыжероллеры, это летние лыжи, которые стоят около 300 евро, и хороший велосипед — еще около 1000 евро. Одной хорошей винтовки хватит на всю карьеру спортсмена, но профессионалы мирового уровня меняют стволы с периодичностью в один-два года, — рассказывает тренер. — Лыжи и ботинки мы используем до пяти лет. Профессионалы меняют их чаще”.
Конечно, добавляет Алексей Аджигитов, для тренировок в спортивном центре должна быть хорошая инфраструктура — это, естественно, стрельбище, хорошо подготовленные лыжные трассы с освещением. Один из критериев для трасс в Эстонии, как и во всем мире, условия для изготовления искусственного снега, т.к. предугадать зиму в Прибалтике невозможно.
”Как правило, биатлонные центры находятся в комплексах, где созданы все условия для спорта на улице. Мы очень горды, что в Нарвском центре спорта и активного отдыха на свежем воздухе все это имеется и с каждым годом дополняется, — заявляет тренер. — Государственная поддержка молодых биатлонистов в Эстонии в основном заключается в материальном обеспечении спортивных школ — предоставляются оружие и патроны. Нужно отметить, что в Эстонии на данный момент три центра имеют биатлонные стрельбища: Отепяэ, Хаанья в Вырумаа и Эккекюла в Нарве”.
Керлинг
Лийса Турманн, генсек Союза керлинга Эстонии и капитан женской сборной Эстонии по керлингу, рассказывает, что сегодня в эту игру в Эстонии играет около 5000 человек в год, из них 100 — это регулярные игроки, которые серьезно занимаются спортом. Кроме того, в керлинг приходят играть школьники, семьи и коллеги, так как игра подходит для людей разных возрастов независимо от физической подготовки.
”Чтобы выйти на уровень профессионального спорта в керлинге, нужно примерно столько же времени, сколько и в других видах спорта. Чтобы играть в керлинг на хорошем международном уровне, однозначно недостаточно пары лет тренировок, — констатирует Турманн. — Роль играет и то, что керлинг — командный вид спорта, и для хорошей игры нужна команда”.
Если сравнивать с другими зимними видами спорта, то керлинг, по ее словам, является относительно недорогой дисциплиной.
”Ежемесячная плата составляет примерно 55 евро. Можно приходить неограниченное количество раз, а необходимые для игры снаряды, так называемые ”камни”, есть на месте, — объясняет капитан женской сборной Эстонии по керлингу. — Если покупать экипировку, то цены очень разные, но для начала будет достаточно специальных ботинок и щетки для льда, что обойдется примерно в 200 евро. Каждый сезон новую экипировку покупать не нужно”.
Выйти на международный уровень в Эстонии, по словам Турманн, реально: у нас уже достаточно опыта, есть опытные игроки и тренеры, а Союз керлинга Эстонии сотрудничает с тренерами высочайшего международного уровня.
”Например, сейчас сборные Эстонии по керлингу тренирует опытный тренер из США Дерек Браун, который ранее, среди прочих, тренировал мужскую сборную США по керлингу. Под его руководством в 2018 году она выиграла олимпийское золото, — с гордостью заявляет опытный игрок. — Керлинг в Эстонии поддерживается Министерством культуры и Олимпийским комитетом. У нас построена ледовая арена для игры в керлинг в спортивном комплексе ”Тондираба”, которая отвечает всем международным стандартам и является одной из лучших в регионе, регулярно проводятся международные соревнования, этапы Кубка мира, в Таллинн на соревнования регулярно приезжают олимпийские чемпионы. Это дает нашим спортсменам возможность играть с лучшими игроками в керлинг в мире и пробовать свои силы, набираться опыта”.
Обувь для керлинга: 169,95 евро
Хоккей
”Хоккей не так популярен в Эстонии, как лыжные гонки, баскетбол или легкая атлетика, но у этого вида спорта есть своя аудитория, которая достаточно велика, — рассказывает тренер, президент хоккейного клуба ”Виру Спутник” Сергей Конышев. — Раньше мы брали тренировать детей с семи лет. Но сейчас берем уже с сада, чтобы они заинтересовались хоккеем с самого раннего детства — и пяти-, и четырехлетних. Правда, это палка о двух концах”.
С одной стороны, размышляет тренер, ребенок с малых лет в спорте, тренируется. С другой, уже к 12-13 годам он может так наесться этим хоккеем, что ему надоест, и он перейдет в другой вид спорта.
”Но нет лучшего возраста, чтобы начать. В прогрессе спортсмена многое играет роль: и уровень игры, и уровень учебно-тренировочного процесса, и благосостояние родителей, в конце концов”, — замечает Конышев.
Если говорить о тратах на спорт более детально, тренер говорит, что коньки игрока мужской команды стоят от 500 евро до 1000, детские коньки можно купить и за 40-50. Клюшка для маленького ребенка обойдется в 30-40 евро, а для взрослого — 250-300. Защитные комплекты тоже по цене разнятся. А еще нужна сумка, в которой спортсмен носит свои вещи (около 100 евро). Но Конышев дает совет: экипировку по хорошим ценам можно купить по объявлениям с рук. Да и покупается все не разом, а постепенно, а потому удар по кошельку не столь существенен.
”На мой взгляд, хоккею не хватает финансовой поддержки от государства. Это дорогой вид спорта, и все эти затраты ложатся на родителей. У нас месяц занятий стоит 30 евро, 5-6 тренировок в неделю, но у нас и регион не такой дорогой, в столице занятия стоят дороже, — замечает Конышев. — Экипировка тоже стоит денег. Хоккейный союз Эстонии помогает нам периодически. Года четыре назад выделил нам несколько комплектов экипировки, недавно дал коньки, но это все-таки не государственная поддержка, которую хотелось бы видеть для нашего вида спорта”.
В Эстонии, по словам Конышева, достаточно хороших хоккейных тренеров, есть и приезжие из-за рубежа, а вот льда, где ребятам надо тренироваться, могло бы быть больше.
”К сожалению, в Эстонии есть потолок, до которого может вырасти спортсмен. У нас спорт высших достижений в хоккее не на таком высоком уровне, как хотелось бы. Есть ребята, которые переросли уровень эстонского хоккея и уехали играть на более высокий уровень с хорошими окладами и всеми вытекающими”, — констатирует Сергей Конышев.
Детская клюшка: 25 евро
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