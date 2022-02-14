Спортивные надежды: сколько стоит в Эстонии вырастить будущего чемпиона

Любительским спортом можно заниматься в любом возрасте, а вот чтобы стать профессионалом и звездой, начать нужно еще в детстве. И это именно задача родителей — увидеть стремления и таланты своего чада и записать в соответствующую секцию.

Фигурное катание

”Фигурное катание у нас очень популярно. В Таллинне сейчас есть два катка, Тондираба с тремя площадками, а также каток Хааберсти с двумя, и в то время, когда дети могут прийти заниматься, то есть после школы, все часы на всех площадках распроданы. Но заняты они не только фигурным катанием, мы делим лед с хоккеем”, — рассказывает фигуристка, руководитель и тренер школы фигурного катания Rocca al Mare Анна Леванди.

Она говорит, что детей в этот спорт приводят уже с трех лет. Но все зависит от развития ребенка в этом возрасте.

”Кто-то в три года уже очень хорошо развит, а кто-то, как говорится, с соской приходит. Но, в принципе, начинать заниматься в три-четыре года — это нормально, потому что в фигурном катании очень ранняя специализация, — констатирует тренер. — Частота тренировок зависит от амбиций. Если мы стремимся к уровню российских фигуристок, то они с самых первых шагов тренируются по шесть раз в неделю три-четыре часа в день. У нас дети в три-четыре года занимаются три раза в неделю по 50 минут. Но при желании можно тренироваться чаще”.

Анна Леванди добавляет, что в этом возрасте как раз удобно тренироваться каждый день, ведь дети еще не ходят в школу.

”Они могут приходить в дневное время, когда свободный лед — можно купить билет за четыре евро и кататься, — объясняет тренер. — Но в нашей стране совершенно другая культура, и представление о том, что четырехлетний ребенок может тренироваться по три-четыре часа в день, просто немыслимо. Хотя в России это норма. Там понимают, что если они не начнут тренироваться в этом возрасте и в таком темпе, то не пробьются никуда”.