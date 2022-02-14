БЕЗ ШАНСОВ | Пенсионера с коронавирусом и пневмонией не отправили под ИВЛ, потому что он не был вакцинирован

”Мы пришли, — говорит Раиса. — Я, мама, сестра и наша бабушка. Он был в сознании, говорил и шутил, и мы даже не поняли, почему мы должны с ним прощаться. По виду казалось, что он скоро поправится и его выпишут”.

”И каждый раз отвечали, что стабильно, стабильно, лечим, лечим, — вспоминает дочь. — Мне сказали также, что у него выявили коронавирус и воспаление легких”.

Раиса отмечает, что так как тогда началась очередная волна коронавируса, то родственников в отделение не пускали. И единственный вариант узнать о состоянии здоровья близкого — позвонить в отделение и спросить.

По словам Раисы, первые четыре дня отец был бодр и весел: шутил с медсестрами, говорил с родными по телефону и даже в отдельной палате инфекционного отделения не терял присущего ему чувства юмора. ”Но потом что-то случилось, — вспоминает дочь. — На четвертый день он сказал, чтобы мы ему больше не звонили! Мы так поняли, что ему запретили разговаривать по телефону. Я тогда стала звонить медсестрам на приемный пункт или лечащему врачу, спрашивать о его состоянии. И каждый раз мне говорили, что оно стабильное, и все хорошо!”

”5 ноября скорая отвезла его в Портовую больницу, — рассказывает она. — Как написано в истории болезни, из жалоб была слабость, учащенное мочеиспускание, проблемы с дыханием и высокая температура. Они сделали тест на коронавирус , он оказался положительным, и его перевели в инфекционное отделение”.

Началась эта печальная история в ноябре 2021 года, когда Виктор, отец Раисы, почувствовал себя плохо. У него поднялась температура до 39, и близкие вызвали скорую.

”Я читала в новостях, что невакцинированных лечат только две недели. Так и вышло. А через полтора месяца после его смерти опубликовали в газете его фотографию как иллюстрацию к какой-то новости про Каю Каллас ! Было очень больно смотреть…” Однако в больнице заверяют: они десять дней делали все, что могли, и активно пытались спасти жизнь отца Раисы. А фотография сделана вообще не в их больнице.

Она вспоминает, что последние слова отца, когда они уже выходили из палаты, были: ”Они меня совсем не лечат!”

”Обычно оптимистичный и юморной, папа практически никогда ни на кого не ругался. Но тогда он сказал, что все в больнице ужасно и поувольнять их всех надо”, — вспоминает дочь.

А 18 ноября Раисе позвонили и сказали, что отец скончался. И нужно срочно приехать в больницу.

”Я приехала через час, — вспоминает она. — Спросила в информации, можно ли мне его увидеть. Там сказали, что нет. Что его увезли уже в морг. Потом вышла санитарка, вынесла его вещи. Из разговора с ней я поняла, что он вообще-то еще в палате. Попросила разрешения его увидеть, чтобы опознать. Потому что на тот момент еще не верила, что все. Казалось, это какая-то злая шутка…”

По словам Раисы, работница в информации сказала, что она разрешить пройти в отделение не может, и нужно поговорить с заведующей.

”Позвонила заведующей, та разрешила, — вспоминает дочь. — Я пошла в палату, где он лежал. Он был еще теплый. Его накрыли простынкой, сложили руки на груди, как надо. Аппаратура вся уже была отключена. Но когда я откинула простынку, то увидела, что у него глаза открыты. То есть они даже не закрыли ему глаза! И умер он с открытым ртом, то есть понятно, что в мучениях и задыхаясь…”

Много вопросов, мало ответов

Раиса говорит, что перед тем, как выдать ей справку о смерти, ее попросили подписать бумагу, что она отказывается от вскрытия.

”Я тогда не догадалась уточнить, но, получается, что если бы я не подписала отказ от вскрытия, мне бы не дали справку о смерти? — недоумевает женщина. — Почему им это было нужно? Почему они не хотели делать вскрытие?”

Она добавляет, что в справке о смерти причиной была указана дыхательная недостаточность, а не коронавирус.