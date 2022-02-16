Бой с ценой. Будут ли дорожать продукты?

Больше всего на мировом рынке поднялись цены на масло и зерно. Последнее в свою очередь влияет и на цену мяса. Но, к примеру, некоторые молочные продукты в последнее время подешевели, а на хлебобулочные изделия держатся более-менее стабильные цены.

Она отмечает, что рост инфляции в Эстонии был самым быстрым в ЕС . В декабре он составил 12 процентов по сравнению с годом ранее, в то время как в среднем по ЕС — 5%.

”Рост цен на продукты еще впереди. Шесть процентов — это только начало”, — говорит Марье Йозинг в своем обзоре.

Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг в своем обзоре экономической ситуации отмечает, что в сравнении с декабрем в январе базовая продуктовая корзина потребителя подорожала на 6%. Она еще никогда не была настолько дорогой.

Повышение отпускных цен производства еще не означает автоматического повышения цен розничных в таком же процентном соотношении. Но тем не менее повышение стоимости товаров ощутят, если еще не ощущают, и конечные потребители.

Подорожание электричества и газа увеличило расходы молочной промышленности на 200%. Само исходное сырье — сырое молоко — подорожало еще в сентябре, выросла и стоимость упаковочных материалов. И все эти повышения цен произошли почти синхронно, в течение осени. В итоге концерн, который производит товары Тere и Farmi, с января повысил свои отпускные цены на молоко, масло, сыр и другие молочные продукты в среднем на 10%. То же самое коснулось и продукции, принадлежащей концерну HKScan, Раквереского мясокомбината и птицефабрики Tallegg . Выросли цены на сосиски, ветчину, колбасу, говядину.

Еще в декабре прошлого года эстонские производители начали пугать жителей Эстонии грядущим повышением цен на продукты питания. Крупные концерны пищевой промышленности Эстонии HKScan и Nordic Milk объявили тогда о десятипроцентном повышении отпускных цен с января этого года. Причиной этому стал рост себестоимости продукции из-за роста производственных расходов.

А в магазинах скидки

При такой нерадостной перспективе две сети магазинов — Prisma и Maxima — все же сообщают о том, что снижают и ”замораживают” цены на сотни своих товаров. Selver же напоминает, что обновляет ассортимент ”стабильно выгодных цен” четыре раза в год, в начале каждого сезона.

”Осенью 2019 года мы запустили кампанию "Стабильно выгодные цены", чтобы предложить долгосрочную ценовую стабильность на основные продовольственные и промышленные товары. Сегодня спрос на такие товары вырос, поэтому мы создали в e-Selver отдельную категорию, где можно ознакомиться с ассортиментом и ценами”, — пояснила директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу.

Стабильно выгодные цены действуют в магазинах Selver и в e-Selver примерно на 330 товаров.

Maxima решила на неопределенный, но долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине.

”Более ста из этих товаров были дешевыми еще до ”заморозки” цен. Дополнительно были снижены цены лишь на некоторые товары. Но мы не делали этого за счет роста цен на другие товары. Это получилось благодаря оптимизации наших внутренних процессов, что позволяет нам самим нести часть затрат на поднятые поставщиками цены”, — объясняет Тийя Шапель, специалист по маркетингу и коммуникации сети Maxima.

Она добавляет, что многие поставщики сообщили о росте своих цен, и вероятно, что ниже они не станут. Цена на молоко долго была низкой, но в последние месяцы все поставщики подняли ее. Цены на местные фрукты и овощи тоже стали чуть выше, чем год назад. Выросли и цены на местную мясную продукцию.

Сейчас Maxima ведет переговоры со многими местными поставщиками, чтобы продолжить продавать их продукцию.