Бой с ценой. Будут ли дорожать продукты?
В начале года Prisma и Maxima объявили, что снижают цены более чем на сотни своих товаров и фиксируют их на долгое время. В то же время цены на мировом рынке продолжают расти, и в ближайшем будущем так или иначе закупочные цены на многие продуктовые товары будут подниматься. Но руководители торговых сетей стараются сдерживать рост цен для потребителей, пишет "МК-Эстония".
Еще в декабре прошлого года эстонские производители начали пугать жителей Эстонии грядущим повышением цен на продукты питания. Крупные концерны пищевой промышленности Эстонии HKScan и Nordic Milk объявили тогда о десятипроцентном повышении отпускных цен с января этого года. Причиной этому стал рост себестоимости продукции из-за роста производственных расходов.
Подорожание электричества и газа увеличило расходы молочной промышленности на 200%. Само исходное сырье — сырое молоко — подорожало еще в сентябре, выросла и стоимость упаковочных материалов. И все эти повышения цен произошли почти синхронно, в течение осени.
В итоге концерн, который производит товары Тere и Farmi, с января повысил свои отпускные цены на молоко, масло, сыр и другие молочные продукты в среднем на 10%. То же самое коснулось и продукции, принадлежащей концерну HKScan, Раквереского мясокомбината и птицефабрики Tallegg. Выросли цены на сосиски, ветчину, колбасу, говядину.
Повышение отпускных цен производства еще не означает автоматического повышения цен розничных в таком же процентном соотношении. Но тем не менее повышение стоимости товаров ощутят, если еще не ощущают, и конечные потребители.
Это еще не предел
Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг в своем обзоре экономической ситуации отмечает, что в сравнении с декабрем в январе базовая продуктовая корзина потребителя подорожала на 6%. Она еще никогда не была настолько дорогой.
”Рост цен на продукты еще впереди. Шесть процентов — это только начало”, — говорит Марье Йозинг в своем обзоре.
Она отмечает, что рост инфляции в Эстонии был самым быстрым в ЕС. В декабре он составил 12 процентов по сравнению с годом ранее, в то время как в среднем по ЕС — 5%.
В целом директор Института конъюнктуры прогнозирует Эстонии в этом году 3-процентный экономический рост и 6,5-процентное подъем потребительских цен.
Больше всего на мировом рынке поднялись цены на масло и зерно. Последнее в свою очередь влияет и на цену мяса. Но, к примеру, некоторые молочные продукты в последнее время подешевели, а на хлебобулочные изделия держатся более-менее стабильные цены.
А в магазинах скидки
При такой нерадостной перспективе две сети магазинов — Prisma и Maxima — все же сообщают о том, что снижают и ”замораживают” цены на сотни своих товаров. Selver же напоминает, что обновляет ассортимент ”стабильно выгодных цен” четыре раза в год, в начале каждого сезона.
”Осенью 2019 года мы запустили кампанию "Стабильно выгодные цены", чтобы предложить долгосрочную ценовую стабильность на основные продовольственные и промышленные товары. Сегодня спрос на такие товары вырос, поэтому мы создали в e-Selver отдельную категорию, где можно ознакомиться с ассортиментом и ценами”, — пояснила директор по закупкам Selver Катрин Рийсалу.
Стабильно выгодные цены действуют в магазинах Selver и в e-Selver примерно на 330 товаров.
Maxima решила на неопределенный, но долгий срок зафиксировать низкие цены более чем на сотню товаров повседневного спроса. Благодаря специальной маркировке их также очень легко найти в магазине.
”Более ста из этих товаров были дешевыми еще до ”заморозки” цен. Дополнительно были снижены цены лишь на некоторые товары. Но мы не делали этого за счет роста цен на другие товары. Это получилось благодаря оптимизации наших внутренних процессов, что позволяет нам самим нести часть затрат на поднятые поставщиками цены”, — объясняет Тийя Шапель, специалист по маркетингу и коммуникации сети Maxima.
Она добавляет, что многие поставщики сообщили о росте своих цен, и вероятно, что ниже они не станут. Цена на молоко долго была низкой, но в последние месяцы все поставщики подняли ее. Цены на местные фрукты и овощи тоже стали чуть выше, чем год назад. Выросли и цены на местную мясную продукцию.
Сейчас Maxima ведет переговоры со многими местными поставщиками, чтобы продолжить продавать их продукцию.
”Мы делаем все от нас зависящее, чтобы удерживать конечные цены большего количества товаров на низком уровне и как можно дольше. Ведь мы также должны считаться и с тем, чего ждут от нас покупатели — самой дешевой повседневной потребительской корзины на рынке. Несмотря на ценовое давление, мы хотим сдержать это обещание и в этом году”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
Prisma также старается сохранять для своих клиентов низкие цены. В магазинах сети можно заметить ценники ”Снизили цены” с перечнями товаров, которые будут стабильно дешевыми вплоть до лета.
”В рамках кампании мы снизили цены более чем на 300 товаров. Эти цены будут действовать до лета. Мы пересматриваем свой ассортимент два раза в год и тогда же вносим изменения. Но и после этого мы продолжаем придерживаться стратегии предлагать наиболее дешевую покупательскую корзину”, — говорит Каймо Ниитару, директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket.
Он добавляет, что в этот раз в рамках кампании сделан больший акцент на здоровом питании, т.е. снизились цены на овощи и фрукты. Но и во всех других категориях товара снижены цены. Сделано это как за счет отказа от краткосрочных скидочных кампаний, так и частично за счет прибыли магазинов.
”Для нас важно, чтобы в каждой группе товаров были представлены и дешевые продукты. Давление от роста цен со стороны поставщиков мы ощущаем еще с осени. Но всегда узнаем, чем обоснован рост их цен”, — добавляет Каймо Нийтару.
Экономист Райво Варе сомневается, что торговым сетям удастся удерживать низкие цены длительное время.
”Чтобы привлечь и удержать покупателя, такой маркетинговый ход сам по себе хорош. На рынок выходит Lidl, который априори будет сбивать цены. Это давит и на ценовую составляющую конкурирующих сетей. Но в то, что этого хватит надолго — не верю. Тут роль играет общемировая ситуация, в том числе энергетический кризис, но не только. Цены на продукты только начинают повышаться во всем мире”, — говорит экономист.
Он считает, что магазины могут удерживать цены на одни продукты за счет других.
”Например, цена молока часто субсидируется за счет других продуктов. Поскольку молоко считается базовым продуктом, то его цену стараются держать на максимально низком уровне даже себе в убыток. Но не в общем плане в убыток, а по конкретной линии продуктов. При этом на другие молочные продукты уже могут быть повышены цены. То есть, субсидируя за свой счет какие-то важные для потребителя товары, можно довольно долго держать низкие цены, особенно в крупных торговых сетях. Это и сегодня все делают, просто громко не говорят”, — отмечает экономист.
Таким образом, хотя на отдельные товары, возможно, цены могут быть снижены, нас все же ожидает общее подорожание потребительской корзины.
”Я думаю, что через какое-то время эта тема низких цен сойдет на нет, особенно когда откроется Lidl, первые потери будут пережиты, и конкуренция устаканится”, — считает Райво Варе.
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