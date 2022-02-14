ФОТО | В центре Таллинна из многоквартирного дома из-за пожара эвакуировали жильцов

На данный момент известно, что никто в результате инцидента не пострадал. Тем не менее, несколько человек были доставлены в больницу для обследования.

Спасатели эвакуировали жильцов дома, так как здание было задымлено и многие люди не могли самостоятельно выбраться.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

На вызов отреагировали как спасатели, так и скорая помощь.

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