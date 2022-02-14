Анетт Контавейт три часа билась за победу на турнире в Санкт-Петербурге

В финале Анетт Контавейт (WTA 6) обыграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 7) - 5:7, 7:6 (4), 7:5 и выиграла свой шестой титул в карьере.

Контавейт активнее начала матч и повела 5:2. Однако, когда казалось, что игра полностью под контролем эстонской спортсменки, та немного расслабилась, позволив Саккари выиграть целых пять геймов подряд и тем самым зафиксировать победу в стартовом сете - 7:5 в пользу гречанки.

Во втором сете Саккари продолжила навязывать свою игру, а Контавейт продолжила ошибаться и терять свою подачу. При счете 3:1 в пользу Саккари Контавейт всё же смогла взять себя в руки. Сначала сравняла счет до 3:3, а потом выиграла на тай-брейке.

В решающем сете Саккари в очередной раз сумела уверенно выйти вперед - 5:2. Однако, как и ее сопернице в первом сете, убедительного преимущества для победы не хватило. Контавейт выиграла пять геймов подряд и в шестой раз в своей карьере стал чемпионом турнира WTA.

Финальное противостояние длилось 2 часа 57 минут.