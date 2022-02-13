13.02.2022, 14:22
ДТП на Лаагна теэ: адвокат Халилова просит Госсуд изменить квалификацию преступления(11)
Foto: Rauno Volmar
В Государственный суд на этой неделе поступила кассационная жалоба по уголовному делу о трагическом ДТП на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ, пишет RusERR.
Ее подал присяжный адвокат Владимир Садеков, защищающий одного из двух обвиняемых по этому делу Ису Халилова. Ранее Харьюский уездный и Таллиннский окружной суд назначили его подзащитному наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В своей кассации Садеков ходатайствует о частичной отмене решений судов первых двух станций. Он просит Госсуд вынести новое решение, изменив инкриминируемую его подзащитному квалификацию преступления на более мягкую. В качестве альтернативы он просит Госсуд смягчить приговор Халилову.
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