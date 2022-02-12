Придется подождать: десяткам тысяч жителей Эстонии лучше пока не подавать декларацию о доходах!

Хотя подача деклараций о налогах официально должна была начаться 15 февраля, возможность сделать это появилась уже вчера. При этом из-за большой нагрузки сайт Налогово-таможенного департамента (MTA) работает с перебоями.

Следует иметь в виду, что тем, чей доход не превышает средний и кто получает энергетическую компенсацию от государства, следует подождать с декларированием доходов. Дело в том, что МТА начнет возмещать переплаченный подоходный налог с 25 февраля, а Министерство финансов будет считать эти средства доходом получателя компенсации.

Таким образом, если вы хотите в феврале и марте получить энергетическую компенсацию от государства, то вам необходимо дождаться как минимум 1 апреля. Декларацию о доходах можно подавать до 2 мая.

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