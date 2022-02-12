Соцдемы просят Рийгикогу сделать дома попечения доступными для всех

”Наблюдающийся в последние месяцы безумный рост цен сделал проблему с доступностью домов попечения еще более острой и актуальной. Параллельно с остальными ценами растет и стоимость этой услуги, и всё больше пожилых и их родственников, для которых место в доме попечения становится неподъемным. Государство не имеет права оставлять людей один на один с их проблемами. Вместо того, чтобы просто давать ложные надежды, нужно взять и наконец решить этот вопрос”, — сказала заместитель председателя социальной комиссии Рийгикогу, вице-председатель Социал-демократической партии Хельмен Кютт.

Предложенная социал-демократами поправка регулирует финансирование обслуживаемых местными самоуправлениями домов попечения таким образом, что самофинансирование клиентов не должно превышать 90 % их пенсии. Остальную часть будет оплачивать государство в сотрудничестве с местным самоуправлением.

Первое чтение законопроекта социал-демократов, предлагающего сделать дома попечения доступными за пенсию, прошло в марте. Ранее социал-демократы уже дважды вносили в Рийгикогу законопроект, который требовал от правительства разработать комплексный план реорганизации сферы ухода за близкими. К сожалению, оба раза правящие партии не поддержали эти законопроекты.

В Эстонии живут десятки тысяч людей, которые вынуждены заниматься организацией долгосрочного ухода за своими близкими. Поскольку общество стареет, то растет и число людей, нуждающихся в уходе. По данным Министерства социальных дел, в 2018 году люди заплатили за услуги по уходу в общей сложности 53 млн евро — эта сумма состоит из пенсий пожилых людей и доплат со стороны их детей и внуков. Государство и местные самоуправления со своей стороны доплатили за услуги по уходу 14 млн евро.