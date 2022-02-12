Президент Еврокомиссии позвонила Кае Каллас

В ходе телефонного разговора речь шла о последнем развитии событий в связи c агрессивным поведением России на украинском направлении. Каллас и фон дер Ляйен обсудили перспективы ведущихся интенсивных дипломатических усилий и важность поддержки Украины.

Премьер-министр Каллас подчеркнула необходимость быстро изыскать дополнительные возможности поддержать украинскую экономику.

Также обсуждалась подготовка объемного пакета санкций, способного оказать сильное влияние. Премьер-министр подверкнула, что Европейский союз должен быть готов применить санкции немедленно, как только в этом возникнет необходимость.

Также премьер-министр сказала, что посольство Эстонии в Киеве продолжает работать и тесно сотрудничает с представительством Европейского союза Украине.