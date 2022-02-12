Жертвой поножовщины в Хааберсти оказался экс-возлюбленный эстонского музыканта. Нападавший до сих пор в бегах

Поздно вечером 9 февраля Центр тревоги получил сообщение из таллиннского района Хааберсти, где с ножом напали на 29-летнего мужчину. В опасном для жизни состоянии пострадавшего доставили в больницу, где врачам удалось спасти его жизнь. Оказалось, что речь идет о Прийте Хейнроозе, бывшем возлюбленном известного эстонского музыканта Кердо Мёльдера, пишет Kroonika.