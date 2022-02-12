12.02.2022, 12:13
Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами(7)
Foto: Rauno Volmar
По мнению промышленника Энна Вескимяги, тема конфликта между Россией и Украиной переросла в истерию и нагнетает ненужные страхи, пишут "Деловые ведомости".
Он считает, что тему сильно форсируют, и Америка здесь играет свою роль.
В Эстонии, по мнению Вескимяги, тема безопасности оказалась актуальнее высоких цен на энергоносители, коронавируса и прочего: ”Не перебарщиваем ли мы? Стало немного смахивать на истерию. Украина ведь от нас далеко. Иногда, слушая СМИ, кажется, что война у нашей границы”.
”Я думаю, что мы могли бы больше заниматься теми земными проблемами, которые сегодня расстраивают нашу повседневную жизнь и экономику”, — сказал Вескимяги.
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