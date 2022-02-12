Энн Вескимяги: вместо военной истерии надо заниматься более важными темами

Он считает, что тему сильно форсируют, и Америка здесь играет свою роль.

В Эстонии, по мнению Вескимяги, тема безопасности оказалась актуальнее высоких цен на энергоносители, коронавируса и прочего: ”Не перебарщиваем ли мы? Стало немного смахивать на истерию. Украина ведь от нас далеко. Иногда, слушая СМИ, кажется, что война у нашей границы”.