Объявлен кастинг! Греческий режиссер ищет в Эстонии главных героинь для нового фильма с участием известных российских актеров

Новый художественный фильм Александроса Авраноса ”Апатия” — это драма о беженцах, рассказывающая историю о том, как любовь может спасти раздираемую жизнью семью. В основе истории ”синдром резиньяции”, который впервые появился в Швеции в семьях беженцев с территорий постсоветского пространства около 20 лет назад и в последние годы синдром быстро распространяется по всему миру. Греческий режиссер Александрос Авранас взял на себя смелость снять драму по этой сложной теме.

”Мы ищем двух главных героинь фильма девочку Алину 10 — 11 лет и девочку Катю 7 — 9 лет. Каждого ребенка на кастинге мы снимем на фото и видео. Ребенку надо будет представиться и рассказать о своих увлечениях и занятиях на камеру. Мы ищем детей, которые говорят на русском языке. В фильме будут сниматься известные российские актеры. Есть договоренность с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым, которые скорее всего будут играть родителей девочек”, — говорит директор кастинга Пирет Тоомвап-Шенберг.

Первый этап кастинга состоится 15 февраля в доме культуры Таммику с 13.00 до 16.00 (адрес: Тамме 17, Йыхвиская волость — Tammiku Rahvamaja, Tamme 17, Jõhvi vald).

Кандидаты, прошедшие первый тур, будут приглашены на второй тур, даты которого будут объявлены в ближайшее время.

”Апатия” — пятый полнометражный фильм режиссера. Наиболее известный фильм Авранаса 2013 года ”Мисс Насилие”, получивший четыре награды Венецианского кинофестиваля, (в том числе Серебряного льва за лучшую режиссуру). Эстонские продюсеры ”Апатии” — Рийна Сильдос (Amrion OÜ) и Элина Литвинова (Three Brothers). В фильмографии продюсеров полнометражный фильм ”Купе № 6” Юхо Куосманена (Гран-при Каннского кинофестиваля в 2021), художественный фильм Ари Александра Магнуссона ”Михкель” (2018 г.), ”Товарищ ребенок” Мооники Сийметс (2018 г.) и новый семейный приключенческий фильм Ильмара Раага ”Эрик Каменное Сердце” (2022 г.), который выйдет на экраны нашей страны осенью 2022.

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