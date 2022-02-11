11.02.2022, 22:24
Зарегистрированная безработица в Эстонии заметно снизилась(4)
Foto: Raido Vint
По состоянию на конец января в Кассе по безработице на учете стояли 45 тысяч безработных, по сравнению с тем же периодом прошлого года это на 20% меньше.
Процент официально зарегистрированных безработных среди трудоспособного населения составляет 6,9%, передает rus.err.
Меньше всего этот показатель на Хийумаа — там процент безработицы менее четырех. Выше всего — в Ида-Вирумаа, почти 11%.
Свободных ваканcий, по данным Кассы по безработицы, свыше 11 500, из них немногим менее половины приходятся на Харьюмаа.