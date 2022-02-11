11.02.2022, 22:08
Полиция просит помощи в поиске 15-летней девушки. Ее жизни угрожает опасность(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Стеллы. По информации полиции, ее жизнь может быть в опасности.
Стелла ушла 21 января из семейного дома Винни (Ляэне-Вирумаа) и не вернулась. По последним данным, она находится в Тарту.
Приметы девушки: рост 165 см, среднего телосложения, темные длинные волосы. Была одета в черную куртку, светлые спортивные брюки. На голове — черная шапка, на ногах — светлые кроссовки. С собой имеет черный рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Стеллу или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.