Теннис
11.02.2022, 21:10

Контавейт выиграла у олимпийской чемпионки и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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ФОТО: Maksim Konstantinov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 9) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге обыграла олимпийскую чемпионку Токио Белинду Бенчич из Швейцарии (WTA, 24) — 7:6 (9:7), 6:2.

В полуфинале Анетт Контавейт сыграет с представляющей Латвию Аленой Остапенко (WTA, 25).

Во втором полуфинале гречанка Мария Саккари (WTA, 7) сыграет с представительницей Румынии Ириной Бегу (WTA, 56).

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