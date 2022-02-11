Таллиннский порт и Tallink пришли к внесудебному компромиссу

Как мы уже сообщали, судовладелец был недоволен тем, что в 2017, 2018 и 2019 годах Таллиннский порт установил неправедливо высокие портовые сборы для судов, совершающих регулярные пассажирские перевозки, злоупотребив тем самым своим положением монополиста на рынке.

Tallink подал в суд, требуя справедливости и компенсации в 15,4 млн евро.

Сегодня пришло сообщение, что Tallink Grupp и Tallinna Sadam подписали внесудебное компромиссное соглашение. Оно состоит в том, что Tallink отказывается от своего иска, а Tallinna Sadam изменит в будущем размер портовых сборов в Старом порту (Vanasadam) для совершающих регулярные пассажирские перевозки судов.