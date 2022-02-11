Департамент здоровья пояснил свою позицию по переходу школ на дистанционное обучение

Имелись в виду те регионы, где наиболее высокая нагрузка на систему здравоохранения.

"Департамент здоровья не давал рекомендации по переходу на дистант по всей Эстонии. Департамент дал рекомендацию местным самоуправлениям с высоким уровнем заболеваемости. Те школы в самоуправлениях, где есть инфекция, было бы правильно перевести на дистанционное обучение, чтобы быстро снизить детскую заболеваемость и распространение вируса", — пояснила исполняющая обязанности гендиректора департамента Мари-Анне Харма.

"В этом нет ничего нового, мы это делали и делаем ежедневно: если видим, что в регионе есть проблема, то обращаем внимание и даем рекомендацию. Региональные отделы Департамента здоровья ежедневно дают школам согласования по переходу на дистанционное обучение, подобные рекомендации мы давали и на пике предыдущих волн коронавируса", — добавила Хярма.

Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья дало рекомендацию по переходу на дистанционку Таллинну, а также волостям Рае, Виймси и Сауэ. Идаское отделение департамента рекомендовало дистант школам Кохтла-Ярве, Кивиыли, Кунда и Кадрина.

Власти Таллинна сообщили, что обсудят вопрос перехода на дистанционное обучение на следующей неделе.

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