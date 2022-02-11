Лаанет: Эстония приветствует решение Великобритании значительно усилить боевое подразделение в Тапа

”Боевые подразделения НАТО в странах Балтии и Польше являются значительным сдерживающим фактором, но очень важно, чтобы союзники были готовы направить сюда и дополнительные силы”, — заявил министр обороны Калле Лаанет. По его словам, сигнал союзников Кремлю однозначный — мы не приемлем дестабилизацию безопасности в Европе. ”Великобритания — важный союзник, с которым у нас прочные исторические связи и опыт проведения сложных военных операций”, — отметил Лаанет.

В дополнение к подразделениям, уже находящимся в Эстонии, в ближайшее время Великобритания направит в Эстонию боевое подразделение пехотного полка Royal Welsh и командный элемент. В настоящее время в Эстонии находится боевая группа из более чем 1000 британских и французских солдат.

На встрече Столтенберг и Джонсон также подчеркнули необходимость продвижения к дипломатическому решению, но признали, что для этого нужно усилить давление на Россию, укрепив политику сдерживания. Кроме того, Великобритания направит в Юго-Восточную Европу подразделения военно-морских и военно-воздушных сил.