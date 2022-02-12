Министр назвала виновного в задержке с доставкой пенсий. Тот в отставку не собирается(15)
Пенсии, задержавшиеся с доставкой на дом из-за смены оказывающей эту услугу фирмы, придут пенсионерам до конца этой недели. Несмотря на то, что министр социальной защиты Сигне Рийсало сказала, что сложившуюся ситуацию ничего не извиняет, глава Департамента социального страхования Индрек Холст подавать в отставку не собирается.
"Я не говорил с министром на эту тему", — ответил Холст на вопрос Delfi, что тот думает о публичном извинении Рийсало и возложении ответственности на Департамент социального страхования. "Я не полностью в курсе тех фраз министра, которые приведены в различных изданиях", — сказал Холст.
По словам главы департамента, они делают все, чтобы в следующем месяце всё прошло гладко.
"Всякое изменение означает риск. Риски нужно максимально минимизировать, но без рисков изменения не провести", — сказал Холст, добавив, что полученный урок был усвоен. "Ничего не остается, как извиниться перед теми людьми, которые получают деньги с задержкой".
"Можно было спрогнозировать, что в части контактов будет путаница, но то, что это будет в большой части, предсказать было очень трудно", — объясняет начальник Департамента социального страхования.
Как уже сообщалось, с 1 февраля пенсию на дом вместо Omniva доставляет фирма Hasab. У 500 человек из 5000, которые пользуются этой услугой, возникли проблемы с получением февральской пенсии в срок. Как объяснили в департаменте, адреса и телефонные номера многих людей были известны только почтальонам местного отделения Omniva, и новому оператору услуги они неизвестны.
Что касается ухода в отставку, то таких планов в данный момент у Холста нет. "Это вопрос доверия. Если будет вынесен вердикт, что после этих событий доверия больше нет, то я спорить не стану", — сказал Холст.
Министр извинился
Министр социальной защиты Сигне Рийсало сказала Delfi, что в задержке доставки пенсий можно, конечно, найти объективные причины, но ни одна из них в этой ситуации не оправдывает государство.
"Я приношу глубокие извинения всем, кто пострадал. Возникшая ситуация неприемлема, как и пресс-релиз Департамента социального страхования, в котором вина возложена прежде всего на людей", — сказала Рийсало. Она отметила, что хотя проблема коснулась малого процента людей, печален абсолютно каждый случай опоздания с доставкой пенсии.
Рийсало констатировала, что за ситуацию ответственен Департамент социального страхования. Министр сообщила, что данный случай будет изучен, в том числе и ключевой вопрос — по какой причине департамент решил заменить партнера, оказывавшего услугу по доставке пенсий.
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