Министр назвала виновного в задержке с доставкой пенсий. Тот в отставку не собирается

"Я не говорил с министром на эту тему", — ответил Холст на вопрос Delfi, что тот думает о публичном извинении Рийсало и возложении ответственности на Департамент социального страхования. "Я не полностью в курсе тех фраз министра, которые приведены в различных изданиях", — сказал Холст.

По словам главы департамента, они делают все, чтобы в следующем месяце всё прошло гладко.

"Всякое изменение означает риск. Риски нужно максимально минимизировать, но без рисков изменения не провести", — сказал Холст, добавив, что полученный урок был усвоен. "Ничего не остается, как извиниться перед теми людьми, которые получают деньги с задержкой".

"Можно было спрогнозировать, что в части контактов будет путаница, но то, что это будет в большой части, предсказать было очень трудно", — объясняет начальник Департамента социального страхования.

Как уже сообщалось, с 1 февраля пенсию на дом вместо Omniva доставляет фирма Hasab. У 500 человек из 5000, которые пользуются этой услугой, возникли проблемы с получением февральской пенсии в срок. Как объяснили в департаменте, адреса и телефонные номера многих людей были известны только почтальонам местного отделения Omniva, и новому оператору услуги они неизвестны.

Что касается ухода в отставку, то таких планов в данный момент у Холста нет. "Это вопрос доверия. Если будет вынесен вердикт, что после этих событий доверия больше нет, то я спорить не стану", — сказал Холст.

Министр извинился

Министр социальной защиты Сигне Рийсало сказала Delfi, что в задержке доставки пенсий можно, конечно, найти объективные причины, но ни одна из них в этой ситуации не оправдывает государство.

"Я приношу глубокие извинения всем, кто пострадал. Возникшая ситуация неприемлема, как и пресс-релиз Департамента социального страхования, в котором вина возложена прежде всего на людей", — сказала Рийсало. Она отметила, что хотя проблема коснулась малого процента людей, печален абсолютно каждый случай опоздания с доставкой пенсии.