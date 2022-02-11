На дорогах столицы за сутки использовано 270 тонн гранитной крошки

С улиц Таллинна этой зимой вывезено 500 000 кубометров снега, что составляет 33 333 заполненных кузовов грузовых машин, из этого 12 445 кубометров или 830 кузовов снега за последние сутки.

”В работах по уборке снега и борьбе с гололедом сейчас занято 270 единиц спецтехники. В соответствии с постановлением министра экономики и инфраструктуры о требованиях к состоянию дорог, цикл уборки и защиты от обледенения пешеходных и велосипедных дорожек составляет 8 часов, но, к сожалению, партнеры города по уборке улиц не провели необходимой подготовки и вовремя не отреагировали на сложившуюся ситуацию, — сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно скорее улучшить состояние тротуаров. И все же это займет некоторое время, поэтому прошу пешеходов быть осторожными”.

Владельцы недвижимости обязаны проводить работы по борьбе с гололедом на прилегающих пешеходных дорожках. Для борьбы с наледью нужно использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм. Город при необходимости выдает гранитную крошку бесплатно, для этого квартирные товарищества могут обратиться в районную управу. Этой зимой районные управы раздали 412,7 тонны гранитной крошки, стоимость которой определяется в 64 900 евро.

Колебания температуры привели к возникновению на дорогах ледяных колей, для ликвидации которых используются скалыватели льда, отвалы и другая спецтехника. ”Поскольку уборка льда занимает время, просим быть осторожными при движении по второстепенным дорогам. При движении на автомобилях с низким дорожным просветом лучше избегать дорог, на которых образовались глубокие колеи из снега и льда”, — добавил Сульг.