Эстония поднялась на третье место в ЕС по заболеваемости COVID-19

По подсчетам ECDC, в период с 24 января по 6 февраля двухнедельная кумулятивная заболеваемость на 100 тысяч жителей Латвии достигла 6005,4 случаев. За неделю Латвия опустилась с 12 на седьмое место в списке стран ЕС.

Тем временем Эстония опустилась с седьмого на третье место (6705,6 случаев на 100 тысяч жителей), а Литва — с 13 места на шестое (6143,5 случаев на 100 тысяч жителей).

Сейчас средний кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны — 3509,1 случаев на 100 тысяч жителей.

Самый высокий уровень заболеваемости в течение двух недель был в Дании — 10 393,8 случаев на 100 тысяч жителей. Более 8 тысяч случаев было зарегистрировано в Словении и более 6 тысяч случаев, кроме стран Балтии, во Франции и Португалии.

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