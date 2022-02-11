Осенью более трети таллиннцев ограничивали себя в потреблении электричества
Больше, нежели в среднем, снизили потребление электричества люди старше 60 лет и жители Нымме, Пирита и Пыхья-Таллинна. В зависимости от типа жилья заметнее всего старались сэкономить электричество жители рядных и парных домов. Четкой связи между доходами семьи и потреблением электроэнергии не выявлено.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что опрос был проведен в конце прошлого года, то есть в период, когда цена на электричество была очень высокой, счета за декабрь еще не были получены, а дополнительные пособия на оплату счетов еще не были введены. ”Поэтому результаты опроса отражают поведение таллинцев в ситуации, когда цены на электричество, газ и отопление были высокими, а погода — морозная, — отметила Бешкина. — В связи с этим, обеспокоенность вызывает финансовое благополучие горожан при росте цен на электроэнергию, так как, согласно опросу, каждый пятый испытывал трудности экономического характера. Среди опрошенных больше всего было тех, кому не хватает денег или нет возможности взять взаймы на большие расходы (18%), у 5% зачастую не достаточно денег на оплату коммунальных услуг, а у 4% — на покупку продовольствия и товаров первой необходимости, еще 3% испытывают сложности с выплатой кредита или возвратом долгов”.
Среди прочего у горожан спрашивали, что они сами в собственном доме или в доме с квартирным товариществом сделали или собираются сделать в целях экономии электроэнергии. Чаще всего говорилось об использовании энергосберегающих осветительных приборов (48%) или утеплении фундамента, стен и крыши (36%). Значительно реже в этих целях устанавливалось геотермальное отопление (2%) или солнечные батареи (2%). 12% владельцев частных домов или квартирных товариществ взяли на вооружение другие методы, такие как замена отопительных приборов, капитальный ремонт здания, работы с электросистемой и общее снижение потребления электричества.
Своим жильем скорее довольны или очень довольны большинство таллинцев: больше всего — расположением, затем удобствами, состоянием жилища, размером и атмосферой. Больше среднего показателя местом своего проживания довольны жители Кесклинна и Нымме, его состоянием в большей степени довольны 15-29-летние жители столицы, удобствами больше всего довольны мустамяэсцы, а площадью жилья — таллинцы старше 60 лет.
”Если в период 2019-2021 гг. в целом число людей, довольных своим жильем, возросло, то доля тех, кто им очень доволен, с каждым годом снижается по всем характеристикам. Можно предположить, что вызванный коронавирусом кризис изменил ожидания людей в отношении жилья, потому что люди стали больше времени проводить дома, следовательно важность площади, удобств и общего состояния возросла”, — прокомментировала Бешкина.
Опрос среди таллинцев в период с 23 ноября по 22 декабря 2021 года провел центр исследований OÜ Eesti Uuringukeskus. Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 800 человек старше 15 лет.