Осенью более трети таллиннцев ограничивали себя в потреблении электричества

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что опрос был проведен в конце прошлого года, то есть в период, когда цена на электричество была очень высокой, счета за декабрь еще не были получены, а дополнительные пособия на оплату счетов еще не были введены. ”Поэтому результаты опроса отражают поведение таллинцев в ситуации, когда цены на электричество, газ и отопление были высокими, а погода — морозная, — отметила Бешкина. — В связи с этим, обеспокоенность вызывает финансовое благополучие горожан при росте цен на электроэнергию, так как, согласно опросу, каждый пятый испытывал трудности экономического характера. Среди опрошенных больше всего было тех, кому не хватает денег или нет возможности взять взаймы на большие расходы (18%), у 5% зачастую не достаточно денег на оплату коммунальных услуг, а у 4% — на покупку продовольствия и товаров первой необходимости, еще 3% испытывают сложности с выплатой кредита или возвратом долгов”.