Глава Synlab: конца пандемии я нигде не вижу. Придет новый неприятный штамм

Прежде всего, с днем ​​рождения! Если бы вы сейчас захотели отдохнуть и закатить хорошую вечеринку, достойную юбилея (55), у вас была бы эта возможность?

Спасибо! Для своей семьи я стараюсь выкроить время, но в целом работы очень много. Все эти несколько лет были крайне напряженными. В прошлом году получилось воспользоваться несколькими неделями отпуска, в позапрошлом не вышло. На настоящий момент 10-12-часовые рабочие дни — это норма.

10-12 часов работы в день — достойно уважения…

Тут нет повода для гордости. Думаю, у многих, особенно в медицинском секторе, были очень напряженные времена. Некоторые говорят, что нам попался лакомый кусок и мы только и делаем, что купаемся в этих деньгах. Я считаю, что практически для всех сотрудников компании это было очень серьезное усилие, которое зачастую предпринималось за счет личного времени, а иногда и здоровья.