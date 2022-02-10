Глава фирмы: госпредприятие Kredex аннулировало кредитные лимиты наших украинских клиентов

По словам Пуусага, кредитное страхования является одним из важнейших столпов экспорта в Эстонии. ”Теперь возникла ситуация, когда лимит либо уменьшили, либо аннулировали независимо от экономических показателей клиента, так как Украину посчитали целевым рынком с высокими рисками”, — отметил глава предприятия. Он добавил, что окончательное право остается все же за экспортером — брать или не брать на себя риски и продолжать ли торговлю.