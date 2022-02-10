Глава фирмы: госпредприятие Kredex аннулировало кредитные лимиты наших украинских клиентов
Глава занимающейся производством строительной химии компании Krimelte Яан Пуусаг сообщил сегодня, что государственное предприятие Kredex решило аннулировать кредитные лимиты многих украинских клиентов фирмы, а у тех клиентов, у которых лимиты не были аннулированы полностью, они будут урезаны, пишет Ärileht.
Пуусаг пояснил, что через Kredex государство предоставляет услугу страхования риска экспорта от неплатежеспособности клиента. Страхование базируется на анализе экономических показателей и финансовых отчетах клиента.
По словам Пуусага, кредитное страхования является одним из важнейших столпов экспорта в Эстонии. ”Теперь возникла ситуация, когда лимит либо уменьшили, либо аннулировали независимо от экономических показателей клиента, так как Украину посчитали целевым рынком с высокими рисками”, — отметил глава предприятия. Он добавил, что окончательное право остается все же за экспортером — брать или не брать на себя риски и продолжать ли торговлю.
Пуусаг недоумевает, что Kredex как государственное учреждение решило не поддерживать экспорт в Украину в условиях, когда Эстония обещает оказывать Украине всяческую поддержку.