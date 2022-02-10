Хотите прокатиться на новом электробусе? Легко!

Электробус будет легко узнать, ведь он имеет весьма уникальный вид, а именно — похож на трамвай, отмечает TLT у себя в Facebook и приводит интересные факты об электробусе Scania Irizar ie Tram:

- он 100% электрический и оснащен 5 батареями

- может перевозить до 105 пассажиров

- способен проехать на одной зарядке от 180-200 км

- низкопольный электробус будет удобен и людям с ограниченными возможностями, тк оснащен специальным электрическим пандусом и имеет места для инвалидных колясок.

Электробус можно будет увидеть на 11 разных столичных автобусных маршрутах. Посмотреть расписание можно ЗДЕСЬ.

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