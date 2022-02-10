10.02.2022, 18:30
Хотите прокатиться на новом электробусе? Легко!(1)
Foto: TLT
Tallinna Linnatransport сообщает, что в период с 10 по 20 февраля все желающие могут протестировать новый электробус.
Электробус будет легко узнать, ведь он имеет весьма уникальный вид, а именно — похож на трамвай, отмечает TLT у себя в Facebook и приводит интересные факты об электробусе Scania Irizar ie Tram:
- он 100% электрический и оснащен 5 батареями
- может перевозить до 105 пассажиров
- способен проехать на одной зарядке от 180-200 км
- низкопольный электробус будет удобен и людям с ограниченными возможностями, тк оснащен специальным электрическим пандусом и имеет места для инвалидных колясок.
Электробус можно будет увидеть на 11 разных столичных автобусных маршрутах. Посмотреть расписание можно ЗДЕСЬ.
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