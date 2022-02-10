В День Святого Валентина в парках столичного Кесклинна горожан ждет сюрприз

”Приглашаем всех желающих в День Святого Валентина в 17.00 в Полицейский парк, чтобы вместе развесить открытки с пожеланиями, которые потом смогут себе взять на память все гуляющие по парку. Кроме Полицейского парка открытки будут вывешены в парках Лембиту и Фальги”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В Полицейском парке всех пришедших ждет сладкий чай, веселое общение в приятной кампании, а также возможность сделать фотографию на фоне традиционной световой инсталляции в форме сердца. Все три парка будут соответственно украшены, чтобы создать приятную и дружественную атмосферу.

”Каждый, кто возьмет открытку, может мысленно поблагодарить детей и школьников, которые приложили руку к их созданию. Открытки сделали дети из детского сада Марди, а также ученики 21-й школы, гимназии Густава Адольфа и Кесклиннаского молодежного центра”, — добавила старейшина Кесклинна.