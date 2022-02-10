Кому и почему в феврале позвонит переписчик?
Для того, чтобы переписчикам не пришлось идти к жителям по домам, Департамент статистики просит всех, кому позвонит переписчик, непременно откликнуться на звонок. ”Может так получиться, что переписчик позвонит даже в том случае, если вы уже заполнили анкету в интернете. Звонок переписчика означает, что ваш адрес включен в обязательную случайную выборку переписи, и у переписчика имеется информация, что кто-то из лиц, проживающих по вашему адресу, анкету не заполнил. Если вы анкету заполнили, то беспокоиться не стоит — задавать вопросы вновь переписчик не будет, однако через вас постарается выйти на контакт с теми, кто на вопросы анкеты еще не ответил”, — пояснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.
Руководитель проекта отметила главные причины, по которым переписчик свяжется с вами по телефону, или уже это сделал.
Переписчик может вам позвонить потому, что ваш номер телефона в Регистре народонаселения связан с адресом, включенным в выборку переписи — для жителей, проживающих по таким адресам, участие в опросе является обязательным.
Если вы лично анкету в интернете уже заполнили, то с вами могут связаться потому, что кто-то из лиц, проживающих с вами по одному адресу, анкету не заполнил. На основе э-опроса Департамент статистики получил информацию о том, сколько человек проживает по данному адресу, и по телефону будет уточнено, кто эти люди.
Для того, чтобы получить ответы именно от всех, кто проживает по адресам, включенным в выборку, и чьи ответы являются обязательными, переписчик спрашивает имена/фамилии и личные коды этих людей. Таким образом можно определить, заполнил ли человек анкету в интернете или нет.
Если анкету в интернете вы заполнили, и переписчик удостоверился в этом на основании вашего личного кода, то задавать вопросы вновь он уже не будет. Однако, если анкету в интернете вы не заполнили или отказываетесь назвать свой личный код, переписчик предложит вам принять участие в опросе.
Руководитель проекта переписи добавила, что по адресам из выборки, относительно которых в Регистре народонаселения нет ни одного номера телефона, переписчик отправится на место и оставит в почтовом ящике уведомление и свой номер телефона с просьбой связаться с ним по этому номеру. К варианту, когда придется идти и разыскивать людей по домам, прибегнут только в крайнем случае.
Все собранные в ходе переписи данные строго защищены в соответствии как с Законом о защите личных данных, так и Законом о государственной статистике. ”Полученные Департаментом статистики данные анонимизируются сразу же, то есть имена, фамилии и личные коды устраняются, поэтому ответы на вопросы анкеты невозможно увязать с какой-либо конкретной личностью. Данные используются только в статистических и научных целях и будут опубликованы в обобщенном виде”, — подчеркнула Осила.
Если у человека, которому позвонит переписчик, все же возникнут сомнения, можно позвонить в службу поддержки клиентов Департамента статистики по номеру 625 9300 и на основании имени и фамилии переписчика или по номеру служебного удостоверения убедиться, что это действительно переписчик. Имена переписчиков можно найти на сайте Департамента статистики.
По состоянию на 22 января с помощью э-анкеты переписаны почти 600 000 человек. Цель второго этапа переписи, проводимого в феврале, — получить как можно больше ответов от людей, включенных в обязательную случайную выборку. И хотя по адресам, входящим в выборку, по всей Эстонии проживает свыше 61 000 человек, будут учтены все электронные анкеты, которые, в свою очередь, дополнят получаемые из 32 регистров данные. Таким образом будут переписаны все жители Эстонии. Результаты переписи будут публиковаться поэтапно начиная с июня 2022 и до конца года.