Кому и почему в феврале позвонит переписчик?

Для того, чтобы переписчикам не пришлось идти к жителям по домам, Департамент статистики просит всех, кому позвонит переписчик, непременно откликнуться на звонок. ”Может так получиться, что переписчик позвонит даже в том случае, если вы уже заполнили анкету в интернете. Звонок переписчика означает, что ваш адрес включен в обязательную случайную выборку переписи, и у переписчика имеется информация, что кто-то из лиц, проживающих по вашему адресу, анкету не заполнил. Если вы анкету заполнили, то беспокоиться не стоит — задавать вопросы вновь переписчик не будет, однако через вас постарается выйти на контакт с теми, кто на вопросы анкеты еще не ответил”, — пояснила руководитель проекта переписи населения Лийна Осила.

Руководитель проекта отметила главные причины, по которым переписчик свяжется с вами по телефону, или уже это сделал.

Переписчик может вам позвонить потому, что ваш номер телефона в Регистре народонаселения связан с адресом, включенным в выборку переписи — для жителей, проживающих по таким адресам, участие в опросе является обязательным.

Если вы лично анкету в интернете уже заполнили, то с вами могут связаться потому, что кто-то из лиц, проживающих с вами по одному адресу, анкету не заполнил. На основе э-опроса Департамент статистики получил информацию о том, сколько человек проживает по данному адресу, и по телефону будет уточнено, кто эти люди.

Для того, чтобы получить ответы именно от всех, кто проживает по адресам, включенным в выборку, и чьи ответы являются обязательными, переписчик спрашивает имена/фамилии и личные коды этих людей. Таким образом можно определить, заполнил ли человек анкету в интернете или нет.

Если анкету в интернете вы заполнили, и переписчик удостоверился в этом на основании вашего личного кода, то задавать вопросы вновь он уже не будет. Однако, если анкету в интернете вы не заполнили или отказываетесь назвать свой личный код, переписчик предложит вам принять участие в опросе.